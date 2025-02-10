Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump'a cevap,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan

, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayacak 4 günlük ziyaretlerine başlamak üzere birazdan yola çıkacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk duraklarının 2002 yılından bu yana kapsamlı stratejik ortak olan ve 2025 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Asya'nın da dönem başkanlığını yürüten Malezya olacağını belirtti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i en son 2023 yılında Türkiye'de ağırladıklarını hatırlatarak, "Kendisiyle ilerleyen dönemlerde çeşitli uluslararası toplantılar vesilesiyle görüşme imkânı bulmuştuk. Malezya'yla ekonomik ve ticari iş birliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz" dedi.

Bunu ilerleyen dönemde de artıracaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü idrak edilen Endonezya'ya geçeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'yla 2022 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Subianto ile birlikte başkanlık edeceklerini ifade ederek, "Kendisini de son olarak geçtiğimiz temmuz ayında ülkemizde ağırlamış, akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik. ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) genel sekreterliğine ev sahipliği yapan Endonezya ile hâlihazırda dönem başkanlığını yürüten Malezya'yı ziyaretlerimizin özellikle ASEAN teşkilatıyla güçlendirmek istediğimiz ilişkilere de müspet yansımaları olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

“BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERİ ELE ALMA FIRSATI BULACAĞIZ”

Turunun son durağı olan Pakistan'ı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretim sırasında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile de bir araya geleceğiz. Nitekim az önce içeride görüştüğümüz dostumuz Pakistan'ın Cumhurbaşkanı'dır. İnşallah bu görüşmemizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın Türkiye ve Türk milletinin gönlündeki müstesna yerinin herkes tarafından çok iyi bilindiğini vurgulayarak, "Bu ziyaretimizle dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve aramızdaki münasebetleri inşallah bir adım daha öteye götüreceğiz. Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız" diye konuştu.

Resmî temaslarına ilaveten ziyaret edeceği ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş formu etkinliklerine de katılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz 2019 yılında Yeniden Asya girişimini başlatmış, Asya'yla iş birliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük. Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Malezya, Endonezya ve Pakistan'la kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

“SURİYE'NİN, EN KISA SÜREDE İSTİKRARA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan bu ziyaretleri, yakın çevrede ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suriye'de 13,5 yıldır devam eden zulüm ve çatışmaların 8 Aralık'ta sona erdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin, Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Tadamon, Hama, Doğu Guta katliamı başta olmak üzere Baas rejimi tarafından işlenen vahşi cinayetlerin hesabı da tek tek soruluyor ve sorulacaktır. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça, Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor.”

“İSRAİL YÖNETİMİNİN KAFASINDA ATEŞKESİ KALICI KILMAK YERİNE DAHA SİNSİ PLANLARIN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezelî ve ebedî vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüs'ü ile Filistin Filistinlilerindir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkının, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi, Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü planın hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Malezya'da yapacağı konuşmasında, Gazze'nin süratle inşası noktasında atılması gereken asıl adımı paylaşacaklarını belirtti.

“ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN EN İYİSİNİ, EN DOĞRU OLANINI YAPMAYA ÇALIŞIRIZ”

Türkiye'deki ana muhalefete bir çift sözünün olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında, şahsımızın ve hükûmetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, hayâ duygusu olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğru olanını yapmaya çalışırız. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

“UMUDUMUZU KAYBETMEDİK, KAYBETMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte barış ihtimalinin artıp atmadığına ilişkin soruya, "Tabii şu anda barış umudumuzu kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz" yanıtını verdi.

Son dönemlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmeye, böyle bir talep olursa hazır olduğunu kendisinden duyduklarını, dinlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump'ın ve Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa biz Türkiye olarak bunu yapmaya hazırız. Bunu ön yargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Çünkü her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni sizler de takip ediyorsunuz, biziz. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var. Seve seve yeter ki bir araya gelsinler, görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOKTUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik, yeni Suriye yönetimiyle ortak adım atılıp atılmayacağı sorusuna ise şu cevabı verdi: "Bildiğiniz gibi Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara'nın oradaki verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Sayın Şara'yla açık net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor ve Suriye'nin birliği, beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu, Sayın Şara'yla da ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir. Bertaraf edilmesi gerekli olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız” diye ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, okuduğu şiir nedeniyle kendisi hakkında kullandığı ifadeler sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili doğrusu ben ne diyeyim? Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı biliyorsunuz bir yıllık bir cezaya çarptırıldım. Bunun 4 ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Bütün bunlarla beraber şiir okuyup okumadığımı özellikle tabii ortaöğretimden, üniversiteye tarih söyler. Ama bu konuda Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun. Aslında Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa herhalde çok daha isabetli olur. Hiç olmazsa şiir nedir, bunu öğrenmiş olur."