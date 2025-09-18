BMGK’de Gazze’ye Ateşkes Önerisi ABD Veto’su ile Reddedildi

NEW YORK –GEBZE GAZETESİ İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını yeniden yoğunlaştırmasının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de derhal ve kalıcı bir ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi talep eden karar tasarısı reddedildi.

Filistin’in tarihsel haritası, 1947’den günümüze kadar değişen sınırları gözler önüne seriyor. 1947’deki Birleşmiş Milletler paylaşım planından 1967 Altı Gün Savaşı’na ve günümüzdeki Batı Şeria ile Gazze Şeridi’ne kadar yaşanan değişimler, bölgedeki siyasi ve askeri durumun görsel bir özetini sunuyor.

Tasarının oylamasında 14 üye “evet” oyu kullanırken, ABD tasarıya tek başına “hayır” oyu verdi. ABD temsilcisi, kararın Hamas’ı kınamakta veya İsrail’in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu belirterek veto kararının sürpriz olmayacağını vurguladı. ABD’li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze’de ateşkesin sağlanamayacağını savundu.

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi yaralandı. Ateşkesin bozulduğu 18 Mart’tan sonra ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Ayrıca, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze İnsani Yardım Vakfı” tarafından kurulan dağıtım bölgeleri, insani yardım maskesi altında düzenlenen sistematik saldırılara sahne oldu. Bu saldırılarda 2 bin 513 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 414 kişi yaralandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini duyurarak, İsrail ordusunun operasyonlarını genişleteceğini açıkladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek