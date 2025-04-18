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Çayırova Kent Meydanı paylaşımına Baran Aydın’dan tepki

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, 2019 yılında duyurduğu ancak 6 yıldır adeta karınca hızında ilerleyen Çayırova Kent Meydanı Projesi’nden fotoğraf paylaşmasına tepki gösterdi. Aydın, “Fotoğrafçılarınızın ilçemizdeki emeği sizinkinden şüphesiz ki daha çok. Sizden fazla çalışıyorlar Sayın Çiftçi” dedi.

Çayırova Kent Meydanı paylaşımına Baran Aydın'dan tepki

18 Nisan 2025 Cuma 10:24

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, Kent Meydanı projesiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Başkan Çiftçi, paylaşımında “İlçemize değer katacak Kent Meydanı projemizin inşaatına verilen aranın ardından çalışmalarımıza kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Şehrimize kazandırdığımız vizyon projelerimizden biri olan Çayırova Kent Meydanı, mimari yapısı ve yeşil dokusuyla hemşehrilerimizin nefes alacağı, sosyalleşeceği, keyifle vakit geçireceği bir yaşam alanı olacak” ifadelerine yer verdi.


“FOTOĞRAFÇILARINIZIN İLÇEMİZDEKİ EMEĞİ SİZİNKİNDEN DAHA ÇOK”

Ancak bu paylaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Baran Aydın’ın eleştirilerine hedef oldu. Aydın, Başkan Çiftçi’nin açıklamasına tepki göstererek, “Verilen ara denilen zaman yaklaşık 6 yıl, vaat edilen proje sayısı 150, yerine getirilen proje sayısı 0, çekilip paylaşılan fotoğraf sayısı sonsuz… Fotoğrafçılarınızın ilçemizdeki emeği sizinkinden şüphesiz ki daha çok. Sizden fazla çalışıyorlar Sayın Çiftçi” ifadelerini kullandı. Aydın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 2019’da duyurduğu projede her seferinde sadece fotoğraf paylaşmasını, projede herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinin vatandaşları kandırmak olarak yorumladı.

HABER : ERKAN ERENLER

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