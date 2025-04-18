Çayırova Kent Meydanı paylaşımına Baran Aydın’dan tepki

“FOTOĞRAFÇILARINIZIN İLÇEMİZDEKİ EMEĞİ SİZİNKİNDEN DAHA ÇOK”
Ancak bu paylaşım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Baran Aydın’ın eleştirilerine hedef oldu. Aydın, Başkan Çiftçi’nin açıklamasına tepki göstererek, “Verilen ara denilen zaman yaklaşık 6 yıl, vaat edilen proje sayısı 150, yerine getirilen proje sayısı 0, çekilip paylaşılan fotoğraf sayısı sonsuz… Fotoğrafçılarınızın ilçemizdeki emeği sizinkinden şüphesiz ki daha çok. Sizden fazla çalışıyorlar Sayın Çiftçi” ifadelerini kullandı. Aydın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 2019’da duyurduğu projede her seferinde sadece fotoğraf paylaşmasını, projede herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinin vatandaşları kandırmak olarak yorumladı.
HABER : ERKAN ERENLER