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Fransa’da tartışmalı Filistin bayrağı kararı!

Fransa'da mahkeme, Nanterre ve İsrail'in Hapoel Holon takımları arasında oynanan basketbol karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 2 kişinin 12 ay süreyle maçlardan men edilmesine karar verdi.

Fransa'da tartışmalı Filistin bayrağı kararı!

03 Şubat 2025 Pazartesi 11:34

 Fransız basınındaki haberlere göre, Nanterre Mahkemesi, Nanterre ile Hapoel Holon'un karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 19 ve 21 yaşlarındaki 2 kişinin yargılandığı davada dün karara vardı.

Nanterre Mahkemesi, söz konusu 2 kişiye, bir spor karşılaşmasının gidişatını etkileyecek şekilde müsabaka alanına girdikleri gerekçesiyle 500 euro para ve 1 yıl süreyle maçlardan men cezası verdi.

İsrail taraftarları Filistin bayrağıyla inen gençlerden birini darp etmişti

Mahkeme, 1 polise ve 1 İsrailli taraftara şiddet uyguladıkları iddia edilen bu 2 kişi hakkındaki şiddet suçlamalarını ise düşürdü.

Fransa'da 18 Aralık 2024'te Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımı arasındaki müsabakada, 2 genç Filistin bayrağı açmıştı.

Sahaya Filistin bayrağıyla inen gençlerden birinin İsrail taraftarları tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

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