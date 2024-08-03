RÖPORTAJ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KANDIRA KEFKEN ADASINDAN CANLI MAKALE VE HABER

TGRT BELGESEL TV VE ÇOK SAYIDA TV KANALINDA YAYINKANAN DEVRİ ALEM BELGESEL YAPIMCISI www.devrialem..tv www.belgeselyayincilik.com yönetmeni ve www.gebzegazetesi.com GENEL YAYIN YÖNETMENİ www.ismaikahraman.net İN KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ ADASI İLE İLGİLİ 3 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ CANLI MAKALE VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

KANDIRA KEFKEN ADASINDAN CANLI MAKALE VE HABER

03 Ağustos 2024 Cumartesi 23:32

   CANLI MAKALE  VE HABER 
https://www.facebook.com/share/v/JmsMyCv9hcqLZzLm/?mibextid=WC7FNe

    SOSYAL  MEDYA. PAYLAŞIMI 
https://www.facebook.com/share/NuP7uYAeSkgbhjut/?mibextid=WC7FNe

KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ KOCAELİ VALİSİ VE  KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR BAŞKANINA KOCAELİ KEFKEN ADASI MEKTUBU 

Kocaeli Kandıra Kefen Cebeci  Adası'nın Tarih ve Kültürümüzdeki Yeri  ile ilgili belgesel çekiyor  Karadenlzdeki Kocaeli adasının turizme açılması için tüm yetkilileri  göreve davet ediyoruz 

  KOCAELİ KEFKEN CEBECİ ADASINDA  BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM 

Kocaeli’nde tarih kültür ve doğa turizminde marka olmuş bir çok değeri var. Karadeniz’in Giresun adasından sonra ikinci Adası Kocaeli’nde bulunuyor Karadeniz’e 59 km kıyısı olan Kocaeli Karadeniz sahilinin en güzel koy ve sahillerine sahip Kocaeli adasından Türkiye kamuoyu maalesef habersiz. Tarih kültür ve doğal güzellikleri bakılımın marka değere sahip
Kefken adasında daha önce belediye başkanları ile kültür turu gerçekleştirmiş ve belgesel çekmiştik
https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3772

Kocaeli Kandıra Kefken Cebeci adası ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak 2020 tarihinde pandemi günlerinde yaptığımız canlı yayın sizlerle paylaşıyorum

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1804215516399714/?extid=0&d=n

 KOCAELİ KARADENİZ KEFKEN ADASI 

Kocaeli Kefken Cebeci Adasının kültür ve tarihimizdeki yeri ile ilgili bir araştırma yapmıştık. Daha önce yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakika mesafede bulunan Karadeniz adasıdır. Cenevizliler `den kalma kale surları mevcut olup, 40 civarında su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların Cenevizliler tarafından yağmur sularını biriktirmek için sarnıç amacıyla yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.Karadeniz sahillerinden yaptığımız canlı yayın
https://www.facebook.com/share/v/cu3fgS7QFgG7RRiU/?mibextid=KsPBc6

KOCAELİ KEFKEN CEBECİ ADASI NIN TURİZME AÇILMASI İLE İLGİLİ ANADOLU AJANSINDA YAYINLANAN HABER

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1. derece sit alanı olarak tescillenen, Helenistik, Roma ve Bizans döneminden kalma mimari kalıntıların bulunduğu Kefken Adası, turizme açılmayı bekliyor. Kandıra'nın ünlü tatil beldesi Cebeci'ye 400 metre uzaklıkta ve 110 bin metrekare büyüklüğündeki ada, Cenevizliler'in inşa ettiği kalenin kalıntıları ve yağmur suyunu biriktirmek için açılan 40'a yakın su kuyusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Adada, babadan kalma evde yaşayan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan bir aile de bulunuyor. ( Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı ) Kaynak https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/tarihi-kefken-adasi-turizme-acilmayi-bekliyor-

KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ ADASI

Ada sakinleri tarafından anason ve yabani kavun olarak isimlendirilen 25 cm yüksekliğinde bir bitki türü kendi kendine yetişmektedir. Defne ve incir ağacı ise karşılaşabileceğiniz türlerdendir.İpsiz Recep Emice'nin Kurtuluş savaşında karargâh olarak kullandığı ada kurtuluş savaşına katkı sunmuştur.
Adada bulunan balıkçılık kooperatifi yaklaşık 75 tekneye sahip olup, balıkçılık hayli gelişmiştir. Aynı zamanda ada ve çevresi sualtı avcılarının gözdesidir. Adada Somon Balığı çiftliklerinin kurulması ile sualtı avcılığına rağbet azalmaktadır.

Deniz Feneri 30 Kasım 1879 tarihinde inşa edilmiştir. Fener ışığı yaklaşık 13-17 mil uzaklıktan görülebilmekte ve Karadeniz’in doğu sahillerine gidip gelen gemilere yön vermektedir. Kefken Adası, aynı zamanda Giresun Adası (Aretias) ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nde iskâna elverişli iki adadan biridir.Kefken Adası ile ilgili tarihi bilgiler bundan ibaret değil daha önce Kefken Adası ile ilgili kaleme aldığım yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum.Kandıra Kefken Adası’nda Devr-i AlemGitmediniz yer sizin değildir.. Kültür ve medeniyet tarihimiz masa başında değil tarihin yazıldığı yerler de araştırılır. Devriâlem belgesel tv programı olarak ekrana getirilerek tarihe not düşülüp zamana noterlik yapılır.

  www.devrialem..tv  www.belgeselyayincilik.com   yönetmeni ve www.gebzegazetesi.com GENEL  YAYIN  YÖNETMENİ  OLARAK  ADA İLE İLGİLİ  SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/NuP7uYAeSkgbhjut/?mibextid=WC7FNe
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI KUTLANMALI KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI KUTLANMALI
Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet
Dilovasın da Tarih  ve Kültür Katliamı Dilovasın da Tarih  ve Kültür Katliamı
Muhtar Kandaz ‘İşimi severek yapıyorum’ Muhtar Kandaz ‘İşimi severek yapıyorum’
Hayatta en güzel şey öğrenmektir Hayatta en güzel şey öğrenmektir
Bulgaristan Türklerinin “zorunlu göçü“nün 31. yılı Bulgaristan Türklerinin “zorunlu göçü“nün...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI...
KANDIRA 512 YIL ÖNCE 1510 TARİHİNDE KOCAELİ SANCAĞINA BAĞLI NAHİYE 1522 TARİHİNDE 5002 YIL ÖNCE DE KAZA...

Haberi Oku