KANDIRA KEFKEN ADASINDAN CANLI MAKALE VE HABER

TGRT BELGESEL TV VE ÇOK SAYIDA TV KANALINDA YAYINKANAN DEVRİ ALEM BELGESEL YAPIMCISI www.devrialem..tv www.belgeselyayincilik.com yönetmeni ve www.gebzegazetesi.com GENEL YAYIN YÖNETMENİ www.ismaikahraman.net İN KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ ADASI İLE İLGİLİ 3 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ CANLI MAKALE VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI









CANLI MAKALE VE HABER

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SOSYAL MEDYA. PAYLAŞIMI

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KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ KOCAELİ VALİSİ VE KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR BAŞKANINA KOCAELİ KEFKEN ADASI MEKTUBU





Kocaeli Kandıra Kefen Cebeci Adası'nın Tarih ve Kültürümüzdeki Yeri ile ilgili belgesel çekiyor Karadenlzdeki Kocaeli adasının turizme açılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz





KOCAELİ KEFKEN CEBECİ ADASINDA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM





Kocaeli’nde tarih kültür ve doğa turizminde marka olmuş bir çok değeri var. Karadeniz’in Giresun adasından sonra ikinci Adası Kocaeli’nde bulunuyor Karadeniz’e 59 km kıyısı olan Kocaeli Karadeniz sahilinin en güzel koy ve sahillerine sahip Kocaeli adasından Türkiye kamuoyu maalesef habersiz. Tarih kültür ve doğal güzellikleri bakılımın marka değere sahip

Kefken adasında daha önce belediye başkanları ile kültür turu gerçekleştirmiş ve belgesel çekmiştik

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3772





Kocaeli Kandıra Kefken Cebeci adası ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak 2020 tarihinde pandemi günlerinde yaptığımız canlı yayın sizlerle paylaşıyorum





https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1804215516399714/?extid=0&d=n





KOCAELİ KARADENİZ KEFKEN ADASI





Kocaeli Kefken Cebeci Adasının kültür ve tarihimizdeki yeri ile ilgili bir araştırma yapmıştık. Daha önce yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kefken Adası, Kocaeli ili sınırları içinde Cebeci sahilinin tam karşısında 10 dakika mesafede bulunan Karadeniz adasıdır. Cenevizliler `den kalma kale surları mevcut olup, 40 civarında su kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyuların Cenevizliler tarafından yağmur sularını biriktirmek için sarnıç amacıyla yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.Karadeniz sahillerinden yaptığımız canlı yayın

https://www.facebook.com/share/v/cu3fgS7QFgG7RRiU/?mibextid=KsPBc6





KOCAELİ KEFKEN CEBECİ ADASI NIN TURİZME AÇILMASI İLE İLGİLİ ANADOLU AJANSINDA YAYINLANAN HABER





Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1. derece sit alanı olarak tescillenen, Helenistik, Roma ve Bizans döneminden kalma mimari kalıntıların bulunduğu Kefken Adası, turizme açılmayı bekliyor. Kandıra'nın ünlü tatil beldesi Cebeci'ye 400 metre uzaklıkta ve 110 bin metrekare büyüklüğündeki ada, Cenevizliler'in inşa ettiği kalenin kalıntıları ve yağmur suyunu biriktirmek için açılan 40'a yakın su kuyusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Adada, babadan kalma evde yaşayan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan bir aile de bulunuyor. ( Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı ) Kaynak https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/tarihi-kefken-adasi-turizme-acilmayi-bekliyor-





KOCAELİ KANDIRA KEFKEN CEBECİ ADASI





Ada sakinleri tarafından anason ve yabani kavun olarak isimlendirilen 25 cm yüksekliğinde bir bitki türü kendi kendine yetişmektedir. Defne ve incir ağacı ise karşılaşabileceğiniz türlerdendir.İpsiz Recep Emice'nin Kurtuluş savaşında karargâh olarak kullandığı ada kurtuluş savaşına katkı sunmuştur.

Adada bulunan balıkçılık kooperatifi yaklaşık 75 tekneye sahip olup, balıkçılık hayli gelişmiştir. Aynı zamanda ada ve çevresi sualtı avcılarının gözdesidir. Adada Somon Balığı çiftliklerinin kurulması ile sualtı avcılığına rağbet azalmaktadır.





Deniz Feneri 30 Kasım 1879 tarihinde inşa edilmiştir. Fener ışığı yaklaşık 13-17 mil uzaklıktan görülebilmekte ve Karadeniz’in doğu sahillerine gidip gelen gemilere yön vermektedir. Kefken Adası, aynı zamanda Giresun Adası (Aretias) ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nde iskâna elverişli iki adadan biridir.Kefken Adası ile ilgili tarihi bilgiler bundan ibaret değil daha önce Kefken Adası ile ilgili kaleme aldığım yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum.Kandıra Kefken Adası’nda Devr-i AlemGitmediniz yer sizin değildir.. Kültür ve medeniyet tarihimiz masa başında değil tarihin yazıldığı yerler de araştırılır. Devriâlem belgesel tv programı olarak ekrana getirilerek tarihe not düşülüp zamana noterlik yapılır.





www.devrialem..tv www.belgeselyayincilik.com yönetmeni ve www.gebzegazetesi.com GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLARAK ADA İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM



