TGRT DE SIRBİSTANDA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ YAYINLANIYOR

Gazetemiz kurucusu ve TGRT devri alem belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından her gün üç kez yayınlanan belgesel. Büyük ilgi görüyor

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An itibari ile 10 AĞUSTOS 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2012 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak. SIRBİSTAN IN BAŞKENTİ BELGRADTA EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

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13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz