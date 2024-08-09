RÖPORTAJ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TGRT DE SIRBİSTANDA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ YAYINLANIYOR

Gazetemiz kurucusu ve TGRT devri alem belgesel yönetmeni İsmail Kahraman tarafından her gün üç kez yayınlanan belgesel. Büyük ilgi görüyor

TGRT DE SIRBİSTANDA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ YAYINLANIYOR

09 Ağustos 2024 Cuma 19:49


https://www.facebook.com/share/v/HzmbTCuj7wFBQFMn/?mibextid=WC7FNe

An itibari ile    10 AĞUSTOS 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da    2012 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi  www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak.  SIRBİSTAN IN BAŞKENTİ BELGRADTA EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE  OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/Pu1LgLy61Zh7BRjY/?mibextid=WC7FNe

13 yıldan beri TGRT belgese  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTO DAN DEPREM ETKİNLİĞİ GTO DAN DEPREM ETKİNLİĞİ
KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI KUTLANMALI KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI KUTLANMALI
KANDIRA KEFKEN ADASINDAN CANLI MAKALE VE HABER KANDIRA KEFKEN ADASINDAN CANLI MAKALE VE HABER
Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet Karamürsel sepetinin geleceği Muharrem ustaya emanet
Dilovasın da Tarih  ve Kültür Katliamı Dilovasın da Tarih  ve Kültür Katliamı
Muhtar Kandaz ‘İşimi severek yapıyorum’ Muhtar Kandaz ‘İşimi severek yapıyorum’
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GTO DAN DEPREM ETKİNLİĞİ
GEBZE TİCARET ODASI 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNÜ GEBZE MEYDANIN DA ANACAK

Haberi Oku