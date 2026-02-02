banner1255
DÜNYA:
Devri Alem Belgesel Programı: Amerika’dan Tarih ve Medeniyet İzleri

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Belgeselci İsmail Kahraman’ın Amerika’da çektiği “Türk İslam Medeniyeti Tarihi” belgeseli, Devr-i Alem programı kapsamında TGRT Belgesel ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor.

04 Şubat 2026 Çarşamba 12:53

Yaklaşık yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik birikimini eserlerine yansıtan belgeselci İsmail Kahraman, dünyanın farklı ülkelerinde çektiği belgesellerle kültür ve medeniyet mirasını kayıt altına almaya devam ediyor. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı’nın kültür hizmetleri kapsamında hazırlanan Devr-i Alem Belgesel Programı, uzun yıllardır televizyon ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşuyor.

Bu kapsamda, 2015 yılında Amerika’da çekilen “Türk İslam Medeniyeti Tarihi Belgeseli”, 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla TGRT Belgesel ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı. Belgeselin yayınından kesitler sosyal medya üzerinden de paylaşıldı:
https://www.facebook.com/share/v/1JeYYsUFHa/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/15XDV5iUZwn/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/1J73kyGzzR/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/1HV3og694p/?mibextid=wwXIfr

Ayrıca, İsmail Kahraman’ın Amerika’daki gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarına dair paylaşımlar da sosyal medyada yer aldı:
https://www.facebook.com/share/v/18374pVnYM/?mibextid=wwXIfr

Devr-i Alem Belgesel Programı, TGRT Belgesel TV’de 13 yıldır kesintisiz olarak yayınlanıyor. Program her gün sabah 08.00, öğle 13.00 ve gece 03.00 kuşaklarında izleyiciyle buluşuyor. Belgesel bölümleri internet üzerinden de takip edilebiliyor:
https://www.youtube.com/@TVDevriAlem

Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çekilen Devr-i Alem belgesellerine şu bağlantıdan ulaşılabiliyor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQB5eIpvGgbHHF03vsYOF3BG

Öte yandan, “Amerika’da Türk İslam Medeniyeti Tarihi” adlı kitap çalışması da Kitapyurdu üzerinden okurlara sunuluyor:
https://www.kitapyurdu.com/kitap/amerikada-islam-medeniyeti/735031.html

Devr-i Alem yayınlarına ait diğer kitaplar ise Kitapyurdu’nda yer alıyor:
https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/publisher_products/all&publisher_id=11692

Belgesel, kitap ve yayın çalışmalarıyla Türk-İslam medeniyetinin izlerini farklı coğrafyalarda kayıt altına alan Devr-i Alem ekibi, çalışmalarını televizyon, dijital platformlar ve yazılı eserlerle sürdürmeyi hedefliyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

