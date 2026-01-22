banner1230
KÜLTÜR VE SANAT:
GEBZE BELEDİYESİ’NDEN ARA TATİLE ÖZEL ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Gebze Belediyesi, ara tatilde çocukların tatillerini dolu dolu ve verimli geçirmeleri amacıyla özel etkinlikler düzenliyor.

22 Ocak 2026 Perşembe 10:16

 Gebze Kültür Merkezi, Beylikbağı ve Arapçeşme Bilim Sanat Merkezlerinde gerçekleştirilen programlar kapsamında çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve çocuk sineması gösterimleri minik izleyicilerle buluşuyor.

Başkan Büyükgöz Çocuklarla Bir Araya Geldi

Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. Etkinlik öncesinde çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Başkan Büyükgöz konuşmasında, çocukların sömestir tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesinin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın ara tatillerini güzel, keyifli ve dolu dolu geçirmeleri için bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Onların yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyonumuz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik Takvimi Online Olarak Takip Edilebiliyor

Ara tatil boyunca devam edecek olan tiyatro ve sinema gösterimlerinin program takvimi, Gebze Kültür Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından ve www.gebzekulturmerkezi.com adresinden takip edilebiliyor.

