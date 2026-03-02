Ziyaret sırasında Polis Memuru Okan Ersoy ve ailesi ile yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali İlhami Aktaş, Trafik Polisi Okan Ersoy'a Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu
Vali İlhami Aktaş, bugün İzmit Seka Tünel girişinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Trafik Denetleme Şube müdürlüğünde görevli Trafik Polisi Okan Ersoy’u tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Polis Memuru Okan Ersoy ve ailesi ile yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.