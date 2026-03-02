Vali İlhami Aktaş, Trafik Polisi Okan Ersoy'a Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Vali İlhami Aktaş, bugün İzmit Seka Tünel girişinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Trafik Denetleme Şube müdürlüğünde görevli Trafik Polisi Okan Ersoy’u tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş’a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ve Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahri Elmas eşlik etti.



Ziyaret sırasında Polis Memuru Okan Ersoy ve ailesi ile yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.