banner1255
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 bin çocuk, “Okula Bi’ Mola’da” stres attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlediği “Okula Bi’ Mola” etkinliğine yoğun katılım oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinliklerden toplamda 13 bin 324 çocuk faydalandı.

13 bin çocuk, 'Okula Bi' Mola'da” stres attı

04 Şubat 2026 Çarşamba 12:14

 “OKULA Bİ’ MOLA” UNUTULMAZ BİR TATİL SUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte çocukları unutmadı. Bu kapsamda düzenlenen “Okula Bi’ Mola” etkinliği özel gösteriler, renkli atölyeler, spor etkinlikleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar, sahne şovları ve benzeri etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir yarıyıl tatili sundu.

 

ATÖLYELER, ETKİNLİKLER, EĞLENCELİ OYUNLAR

Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program Gebze’den başladı. Ardından sırasıyla Derince, Karamürsel, İzmit ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde atölyeler, eğlenceli oyun alanları, sahne gösterileri, yarışmalar ve bilim şov etkinliği düzenlendi. 5 ilçedeki etkinliklere 9 bin 972 çocuk katılım sağladı.

 

13 BİN 324 ÇOCUĞA HİZMET

Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığınca Anne Şehir Merkezlerinde de çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda velileriyle birlikte 2 bin 496 çocuğa hizmet verildi. Yarıyıl tatil süresi boyunca çocuk oyun odası bulunan 21 KO-MEK kurs merkezinde ise 37-72 ay ve 7-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerden ise toplamda 856 aile faydalandı. Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığınca düzenlenen programlarda toplamda 13 bin 324 çocuğa ulaşılmış oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anne Şehir’de “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi Anne Şehir’de “En İyi Narkotik Polisi Anne”...
Yazar Alev Alatlı, adını taşıyan kütüphanede anıldı Yazar Alev Alatlı, adını taşıyan kütüphanede...
Kocaeli’de Yarıyıl Tatili Sona Erdi: Öğrenciler Eğitime Döndü Kocaeli’de Yarıyıl Tatili Sona Erdi: Öğrenciler...
Çocukların güvenliği için İSG eğitimi Çocukların güvenliği için İSG eğitimi
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde dijital dönüşüm; Goncalı bireylere özel yeni eğitim Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde dijital dönüşüm;...
Kocaeli Büyükşehir, kariyer yolculuğunda gençlerin yanında; Akademi Liseler geleceği şekillendiriyor Kocaeli Büyükşehir, kariyer yolculuğunda gençlerin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Anne Şehir’de “En İyi Narkotik Polisi Anne”...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Anne Şehir Merkezleri’nde eğitimler hız kesmiyor. Bu...

Haberi Oku