13 bin çocuk, “Okula Bi’ Mola’da” stres attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlediği “Okula Bi’ Mola” etkinliğine yoğun katılım oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinliklerden toplamda 13 bin 324 çocuk faydalandı.

“OKULA Bİ’ MOLA” UNUTULMAZ BİR TATİL SUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte çocukları unutmadı. Bu kapsamda düzenlenen “Okula Bi’ Mola” etkinliği özel gösteriler, renkli atölyeler, spor etkinlikleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar, sahne şovları ve benzeri etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir yarıyıl tatili sundu.

ATÖLYELER, ETKİNLİKLER, EĞLENCELİ OYUNLAR

Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program Gebze’den başladı. Ardından sırasıyla Derince, Karamürsel, İzmit ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde atölyeler, eğlenceli oyun alanları, sahne gösterileri, yarışmalar ve bilim şov etkinliği düzenlendi. 5 ilçedeki etkinliklere 9 bin 972 çocuk katılım sağladı.

13 BİN 324 ÇOCUĞA HİZMET

Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığınca Anne Şehir Merkezlerinde de çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda velileriyle birlikte 2 bin 496 çocuğa hizmet verildi. Yarıyıl tatil süresi boyunca çocuk oyun odası bulunan 21 KO-MEK kurs merkezinde ise 37-72 ay ve 7-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerden ise toplamda 856 aile faydalandı. Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığınca düzenlenen programlarda toplamda 13 bin 324 çocuğa ulaşılmış oldu.