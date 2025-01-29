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Azerbaycan'da Yerel Seçimler Yapılıyor

Azerbaycan'da yerel seçimler başladı; 16 bin 92 aday, 685 belediye meclis üyeliği için yarışıyor. 5,9 milyon seçmen, bugün gerçekleştirilecek oy verme işlemiyle yerel yönetimlerin geleceğini belirleyecek.

Azerbaycan'da Yerel Seçimler Yapılıyor

29 Ocak 2025 Çarşamba 11:34

Azerbaycan'da, şehir, kasaba ve köy belediyelerinin meclis üyelikleri için yerel seçim süreci başladı. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından düzenlenen altıncı yerel seçimde, Azerbaycan vatandaşları meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Seçim süreci yerel saatle 08.00'de başlarken, toplamda 16 bin 92 aday, 685 belediye için 8 bin 71 meclis üyeliği için yarışıyor. Yaklaşık 5 milyon 961 bin seçmenin oy kullanacağı bu seçimlerde, oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Azerbaycan yasaları çerçevesinde, yerel seçimlerde öncelikle meclis üyeleri belirlenirken, daha sonra bu üyeler kendi aralarından belediye başkanını seçme yetkisine sahip olacak. 



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