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Sağlıkta şiddete karşı "rap" şarkılı çağrı

HEKİMSEN, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ve yıllardır çözülemeyen mesleki sorunlara dikkati çekmek amacıyla protest rap şarkısı hazırladı.

Sağlıkta şiddete karşı

08 Temmuz 2026 Çarşamba 13:20

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban tarafından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan eserde; hekimlerin maruz kaldığı şiddet, ağır çalışma şartları, atama bekleyen sağlık personelinin yaşadığı belirsizlik ve özlük haklarına ilişkin talepler dile getirildi. Kurban, yaptığı paylaşımla sağlıkta şiddetin sona ermesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve Hekimlik Meslek Yasası’nın hayata geçirilmesi çağrısını yineleyerek, "Ülkemiz için her şeyin en iyisini istiyoruz" mesajını paylaştı.

"Gidenler size yetmedi mi?"
Sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposu ve mesleki hak kayıplarına vurgu yapılan rap parçasının sözlerinde şu ifadelere yer verildi:
"Her gün her gün bir hadsiz. Tıbbı, insanı korumaktı derdimiz. Sıhhat dağıtalım derken saldırıya uğrayan yine biz. Bizi korumadınız, harcadınız. Tıp fakültesini bitiren biz, mecburi hizmete giden yine biz. Uzmanlık yapan, iki gün durmadan nöbet tutan biz. Oradan oraya atılan, emekli olamayıp memleketini göremeyen biz. Bizi korumadınız, harcadınız. Tüm sorunlarda suçlu biz. Kendimizi korusak dava edilen biz. Kadın doktor, erkek doktor demediniz. Bizleri darp ettiniz. Bu kadar eğitimi alan biz. Üstüne tekrar tekrar bir 10 yıl daha biz. Ardından il il ülkeyi gezen biz. Kendi insanınıza değer vermediniz. Bizi korumadınız. Kimsenin yapamayacağını yapan biz. ’Yapamayız’ dedik, darp ettiniz. İşte sağlık sistemimiz. ’Artık doktor bile dövüyoruz’ dediniz. Politikacılar, ’Binayı biz yaptık’ dediler. ’Bir bakmasınlar, cezasını siz kesin’ dediler. Bizim işimiz zaten bakmak. Bakmıyor sandınız, darp ettiniz. Gidenler size yetmedi mi? ’Gitmeyin, düzelir’ diyen HEKİMSEN. Şimdi ’Gidin, durmayın’ mı desin? Bizi korumadınız, harcadınız. Yıllarımızı yaktınız, yok ettiniz."

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