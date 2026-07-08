KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Balkan ezgileri Kocaeli’de buluştu

Büyükşehir, Balkan Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yaptı; Balkan ezgileri Kocaeli’de buluştu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen

Balkan ezgileri Kocaeli'de buluştu

08 Temmuz 2026 Çarşamba 13:07

KOCAELİ, BALKAN HALK OYUNLARIYLA ŞENLENDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Kocaeli Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, Balkan kültürünün zengin mirasını Kocaeli’de buluşturdu. Renkli gösterilere sahne olan festival, dostluk ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı görkemli bir organizasyon olarak büyük ilgi gördü. Balkan ülkelerinden gelen halk dansları toplulukları, rengârenk yöresel kostümleri, özgün ezgileri ve etkileyici performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültürel zenginliğin ve ortak değerlerin ön plana çıktığı festival, farklı coğrafyalardan gelen katılımcıları aynı sahnede buluşturarak birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

KÖKTÜRK’DEN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Kocaeli Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Köktürk yaptığı konuşmada, “Burada aynı kültür, aynı inanç ve aynı değerden insanlar bir araya geldi. İnsanların birbirini kucaklaması, tebessümü ve selamlaşması da aslında bir ibadet” diyerek programda emeği geçenlere teşekkür etti. Köktürk, konuşmasının devamında, “Balkanlardan çevremizdeki tüm komşu ülkelerimize kadar gönül köprüleri kurulması ile ilgili Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın sonsuz fedakârlıkları bulunuyor. Bunun yansımalarını da bu akşam yine burada görüyoruz” dedi.

FESTİVAL COŞKUSU KOCAELİ SOKAKLARINA TAŞINDI
Merkez Bankası önünden başlayan ve Milli İrade Meydanı’na kadar uzanan renkli kortej, festival coşkusunu zirveye taşıdı. Balkan ülkelerinden gelen çocuk ve genç halk dansları toplulukları, ülkelerine özgü rengârenk
yöresel kostümleriyle korteje ayrı bir görsel zenginlik kattı. Geleneksel kıyafetleri, neşeli yürüyüşleri ve enerjik performanslarıyla vatandaşların yoğun ilgisini çeken gruplar, festival coşkusunu Kocaeli sokaklarına taşıdı.

SAHNEDE BALKAN KÜLTÜR MOZAİĞİ OLUŞTU
İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen program, akşam boyunca izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Balkan ülkelerinden ve Bursa bölgesinden gelen halk dansları toplulukları, geleneksel ezgiler
eşliğinde sergiledikleri özgün koreografiler ve göz kamaştıran yöresel kostümleriyle sahneyi adeta bir Balkan kültür mozaiğine dönüştürdü. Çocuk ve genç dansçılar, sergiledikleri başarılı performanslarla izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta
Sanatölye yıl sonu konseri kulakların pasını sildi Sanatölye yıl sonu konseri kulakların pasını...
KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ KAFKAS CEPHESİ: DOĞU KARADENİZ'DE VATAN MÜCADELESİ
Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir yaz Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir yaz
KO-MEK’in eğitim yolculuğu 1 milyonu aştı KO-MEK’in eğitim yolculuğu 1 milyonu aştı
Kocaeli’de yaz neşesi meydana taşınıyor Kocaeli’de yaz neşesi meydana taşınıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta
Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan, hayatının büyük bölümünü berberlik, nakliyecilik ve şoförlükle...

Haberi Oku