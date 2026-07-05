Kocaeli’de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

Çalışmalar kapsamında belirlenen 31 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerden 28’i gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.