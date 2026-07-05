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Kocaeli’de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de sol terör örgütleri ile terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheliden 28’i gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsav

Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

05 Temmuz 2026 Pazar 18:53

Çalışmalar kapsamında belirlenen 31 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda şüphelilerden 28’i gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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