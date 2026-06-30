Çayırova Belediyesi’nin sporcuları ödül törenine damga vurdu

Sezonda elde ettikleri başarılarla

adından söz ettiren Çayırova Belediyesi’nin sporcuları ödüllerini aldı. Törene katılım sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırovamızdan ödüle layık görülen kulüplerimizin başarıları bizleri gururlandırdı” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe olabilmesi adına büyük özveri gösteren ve bu doğrultuda birçok projeyi ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı

Bünyamin Çiftçi’nin spor vizyonu, meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularının katıldığı müsabakalarda adından söz ettirmesiyle birlikte, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükselmesiyle

birlikte, sporda büyük bir atılım yapan Çayırova Belediyesi, dün düzenlenen törende de ödüllerini aldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü ve davetlilerin

katılımıyla düzenlenen 2025-2026 Sezonu Amatör Spor Kulüpleri Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Gecesi’nde yer alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırovamızdan ödüle layık görülen kulüplerimizin başarıları bizleri gururlandırdı” dedi.

BASKETBOL VE FUTBOLDA BÜYÜK BAŞARILAR

Bu sezon hem Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası hem de Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu şampiyonluğunu kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın başarısı ile adından söz

ettiren, Futbolda 2025-2026 Sezonu U14, U16 grup şampiyonluğu kupaları ve U15 Türkiye Şampiyonası plaketini alan Çayırova Belediyesi sporcularıyla birlikte, başarı plaketini Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’tan teslim alan Başkan Çiftçi, konu hakkında şunları dile

getirdi;

“BAŞARILARI BİZLERİ GURURLANDIRDI”

“Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun, 2025-2026 sezonunda başarılı olan spor kulüpleri ve branşlar için düzenlediği ödül töreninde, Çayırovamızdan ödüle layık görülen kulüplerimizin

başarıları bizleri gururlandırdı. Törende ödül alan tüm spor kulüplerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Amatör sporun gelişimine katkı sunan, başarıyı teşvik

eden çalışmaları dolayısıyla KASKF Başkanımız Murat Aydın ve yönetimine teşekkür ediyorum.”