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Alevlere karşı 94 yeni nefer göreve başladı

30 Haziran 2026 Salı Türkiye’nin örnek teşkilatına yeni kahramanlar katıldı; Alevlere karşı 94 yeni nefer göreve başladı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine katılan 94 itfaiye personeli aday memurluk süreçlerini başarıyla tamamladı.

Alevlere karşı 94 yeni nefer göreve başladı

30 Haziran 2026 Salı 09:48

Asaletleri tasdik edilen personel, düzenlenen törende “Devlet Memurları
Yemini” ederek görevlerine resmen başladı.

ALEVLERE KARŞI GÜÇLENEN KADRO
Kocaeli’nin her noktasında olası afet ve acil durumlara karşı görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni personel alımlarıyla gücüne güç kattı. Müdahale hızı ve hizmet kalitesiyle Türkiye’deki
birçok itfaiye teşkilatına örnek olan Büyükşehir İtfaiyesi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Artan kapasitesiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma noktasında daha hızlı ve etkili müdahale imkânı sunan teşkilata 94 yeni personel katıldı. Böylece
toplam personel sayısı 645’e yükseldi.

KURUMSAL AİDİYET GÜÇLENİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törende, yeni itfaiyecilerin üstleneceği mesleki sorumluluklara dikkat çekildi. Programda konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram,
belediyenin insan odaklı ve nitelikli kamu hizmeti anlayışı doğrultusunda personelin mesleki gelişimine büyük önem verdiğini belirtti. Bayram, kurumsal aidiyetin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

“HER AN GÖREVE HAZIR ONURLU BİR MESLEK”
İtfaiyeciliğin büyük fedakârlık, cesaret ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken Bayram, “İtfaiyecilik, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her an göreve hazır olmayı gerektiren onurlu bir
meslektir. Bugün ettiğiniz yemin, kamu hizmetine bağlılığınızın önemli bir göstergesidir. Görev hayatınız boyunca tarafsızlık, dürüstlük ve özveriyle hareket edeceğinize inanıyorum” dedi.

“VATANDAŞLARIN UMUDUSUNUZ”
İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ise itfaiyeciliğin yalnızca teknik bilgi ve fiziksel yeterlilikten ibaret olmadığını vurgulayarak, bu mesleğin aynı zamanda vicdan, disiplin ve adanmışlık gerektirdiğini ifade
etti. İslamoğlu, “Her göreve çıkarken vatandaşlarımızın umudu oluyorsunuz. Bu bilinçle hareket ederek Kocaeli halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğinize inanıyorum. Asaletinizin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinizde başarılar temenni ediyorum” ifadelerini
kullandı. Konuşmaların ardından 94 itfaiye personeli “Devlet Memurları Yemini” ederek resmen göreve başladı. Tören, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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