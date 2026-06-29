29 Haziran 2026 Pazartesi Büyükşehir futbol sahaları için ihaleye çıkıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki spor alanlarını daha modern ve...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki spor alanlarını daha modern ve kullanışlı hale getirmek amacıyla yeni bir yatırım için düğmeye bastı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında yeni futbol sahaları yapılırken, mevcut sahalarda da kapsamlı yenileme ve büyütme çalışması gerçekleştirilecek.

10 YENİ SAHA, 8 SAHADA KAPSAMLI ÇALIŞMA

“Kocaeli Geneli Muhtelif Alanlarda Futbol Sahası Yapımı ve Yenilemesi” işi kapsamında 10 adet yeni futbol sahası inşa edilecek. Ayrıca 4 mevcut sahada sentetik çim değişimi yapılırken, 4 sahada ise saha ebatları büyütülecek. Proje kapsamında sentetik çim uygulamaları, saha büyütme çalışmaları, LED projektör ve direk montajları, galvanizli tel çit uygulamaları ile zemin ve beton imalatları gerçekleştirilecek.

SPOR ALANLARI MODERNLEŞECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek çalışma ile mahallelerde bulunan futbol sahalarının fiziki koşulları iyileştirilecek. Kullanım nedeniyle yıpranan sahalar yenilenirken, yeni yapılacak sahalar sayesinde özellikle çocuklar ve gençler daha modern spor alanlarına kavuşacak. Sentetik çim uygulamaları, saha genişletmeleri ve yeni aydınlatma sistemleriyle sahaların kullanım kalitesi artırılacak.

İHALE 3 TEMMUZ’DA YAPILACAK

“Kocaeli Geneli Muhtelif Alanlarda Futbol Sahası Yapımı ve Yenilemesi” işi için ihale 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da yapılacak. İhalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilerek çalışmalara başlanacak. Projenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.