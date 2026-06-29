Başkan Büyükgöz, Sultan II. Abdülhamid Han’ın Torununun Nikahını Kıydı

Nikah Akdi Davetlilerin Huzurunda Gerçekleştirildi
Başkan Büyükgöz'ün kıydığı nikah töreni, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu
Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun yanı sıra, Osmanoğlu ve Kirici ailelerinin
yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, çiftin mutluluğuna çok sayıda davetli de ortak oldu.
Osmanoğlu Ailesi Mutlu Günlerinde Bir Araya Geldi
Nikah merasiminde, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu ile
eşi Muhammed Ammar Sagherji de hazır bulundu. Nikah akdinin ardından aile
bireyleri ve davetliler, Mohammed Halil Osmanoğlu ile Havva Sude Kirici çiftini
tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti.
Başkan Büyükgöz, nikah akdinin ardından genç çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk
temennilerinde bulunurken, Osmanoğlu ve Kirici ailelerini de bu anlamlı gün dolayısıyla tebrik etti.