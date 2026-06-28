BAŞKAN ÖMEROĞLU, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARLA GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞTU

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Tavşancıl Yeşil Vadi'de 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda büyüklerin hayır duaları, hayat tecrübeleri ve içten sohbetleri güne anlam kattı.

Yıl boyunca belediyenin düzenlediği kültürel ve tarihi gezi programlarına katılan vatandaşların ağırlıklı olarak yer aldığı kahvaltıda, katılımcılar kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Başkan Ömeroğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

BÜYÜKLERİMİZ EN KIYMETLİ DEĞERİMİZDİR

Programda konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, toplumun temel direğinin büyükler olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri bugünlere ulaştıran, hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan büyüklerimiz başımızın tacıdır. Onların hayır duaları bizim en büyük zenginliğimizdir. Sadece belirli günlerde değil, her zaman yanlarında olmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu buluşmalar bizler için büyük önem taşıyor."



KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER SÜRECEK

Dilovası Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlediği kültürel ve tarihi gezi programlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Ömeroğlu, bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

"Büyüklerimizin sosyal hayatın içerisinde aktif şekilde yer almasını önemsiyoruz. Kültürel gezilerimiz, sosyal etkinliklerimiz ve gönül buluşmalarımız yıl boyunca devam edecek. Amacımız, büyüklerimizin hem güzel vakit geçirmelerini hem de sosyal bağlarını güçlendirmelerini sağlamaktır." dedi.