banner1338
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN ÖMEROĞLU, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARLA GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞTU

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programında, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Tavşancıl Yeşil Vadi'de 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda büyüklerin hayır duaları, hayat tecrübeleri ve içten sohbetleri güne anlam kattı.

BAŞKAN ÖMEROĞLU, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARLA GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞTU

28 Haziran 2026 Pazar 11:30

 Yıl boyunca belediyenin düzenlediği kültürel ve tarihi gezi programlarına katılan vatandaşların ağırlıklı olarak yer aldığı kahvaltıda, katılımcılar kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Başkan Ömeroğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.
BÜYÜKLERİMİZ EN KIYMETLİ DEĞERİMİZDİR
Programda konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, toplumun temel direğinin büyükler olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bizleri bugünlere ulaştıran, hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan büyüklerimiz başımızın tacıdır. Onların hayır duaları bizim en büyük zenginliğimizdir. Sadece belirli günlerde değil, her zaman yanlarında olmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu buluşmalar bizler için büyük önem taşıyor."

KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER SÜRECEK
Dilovası Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlediği kültürel ve tarihi gezi programlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Ömeroğlu, bu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.
"Büyüklerimizin sosyal hayatın içerisinde aktif şekilde yer almasını önemsiyoruz. Kültürel gezilerimiz, sosyal etkinliklerimiz ve gönül buluşmalarımız yıl boyunca devam edecek. Amacımız, büyüklerimizin hem güzel vakit geçirmelerini hem de sosyal bağlarını güçlendirmelerini sağlamaktır." dedi.
VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR
Kahvaltı programına katılan vatandaşlar, Dilovası Belediyesi'nin kendilerine yönelik düzenlediği gezi ve sosyal etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu imkânları sunan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teşekkür etti.
Program boyunca büyüklerle tek tek ilgilenen Başkan Ömeroğlu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyerek sohbet etti.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yıl boyunca düzenlenen kültürel ve tarihi gezi programlarına katılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşların, müdürlüğe başvurarak kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.
Dilovası Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yanında olmaya, özellikle büyüklerin yaşam kalitesini artıracak etkinlik ve programları düzenlemeye devam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Resul Dindar Gölcük’ü Salladı Resul Dindar Gölcük’ü Salladı
Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Çayırova’da Muharrem Ayı iftarına katıldı Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Çayırova’da...
Dilovası’nın yeni hizmet üssü şekilleniyor Dilovası’nın yeni hizmet üssü şekilleniyor
Darıca’da Geleneksel Sünnet Şöleni coşkusu Darıca’da Geleneksel Sünnet Şöleni coşkusu
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ’NDEKİ PARK VE MESİRE ALANI YENİLENİYOR TURGUT ÖZAL MAHALLESİ’NDEKİ PARK VE MESİRE ALANI...
Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar son sürat Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar son sürat
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Resul Dindar Gölcük’ü Salladı
Gölcük’te 16. Yaza Merhaba Şenliğinde sahne alan ünlü Karadenizli sanatçı Resul Dindar, sevilen şarkıları...

Haberi Oku