Kocaeli’de her cenaze insan onuruyla defnediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kimliği belirlenemeyen cenazeleri “meçhul” kaydıyla defnediyor. 15 günlük bekleme sürecinin ardından defin işlemleri yapılırken, kabristanlarda meçhul kabirlerin de ziyaret edilmesi ve unutulmaması için özel bir hassasiyet gösteriliyor.

SÜREÇ OLAY YERİNDE BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kentte kimliği belirlenemeyen ya da yakınlarına ulaşılamayan cenazeler için insan onurunu esas alan bir süreç yürütüyor. Olay yerinde başlayan inceleme, adli makamların raporları ve resmi belgelerin tamamlanmasıyla birlikte belediye sistemine aktarılıyor. Cenazeler daha sonra belediye morglarında muhafaza altına alınıyor. Her vefat olayında ilk inceleme olay yerinde yapılıyor. Kimlik tespiti ve adli süreçlerin tamamlanmasının ardından cenaze, resmi belgelerle birlikte belediye morguna teslim ediliyor.

15 GÜNLÜK BEKLEME SÜRECİ VE KİMLİK ARAŞTIRMASI

Cenazeler, eksi 18 derece koşullarındaki morglarda 15 gün boyunca muhafaza ediliyor. Bu süreçte kimlik tespiti yapılması halinde yakınlarına ulaşılarak defin işlemleri aileleriyle birlikte gerçekleştiriliyor. Eğer bu süre içinde bir yakına ulaşılamazsa, cenaze dijital sistemde “meçhul” olarak kayıt altına alınıyor. Kimlik bilgisi bulunmadığı için yalnızca resmi belgeler ve tespit edici görseller sisteme işleniyor.

“KİMSESİZ” DEĞİL “MEÇHUL” İFADESİ KULLANILIYOR

Yetkililer, süreçte özellikle “kimsesiz” ifadesinin kullanılmadığını vurguluyor. Her bireyin bir kimliği olduğu kabul edilerek, kimliği belirlenemeyen cenazeler “meçhul” olarak kaydediliyor. Bu yaklaşım, sürecin yalnızca idari değil, aynı zamanda insani, vicdani ve İslami bir hassasiyetle yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Bazı durumlarda cenazenin kimliği tespit edilebilse de yakınlarına ulaşılamıyor. Bu durumda da 15 günlük bekleme süreci uygulanıyor ve sürecin sonunda defin işlemi Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

MEÇHUL MEZARLARA İNSANİ HASSASİYET

Defin işlemlerinin ardından meçhul cenazeler, kabristan içerisinde özel olarak ayrılan bölgelere defnediliyor. Bu kabirler, mezarlık içindeki ziyaret yollarına yakın, vatandaşların kabir ziyaretleri sırasında görebileceği ve uğrayabileceği alanlarda yer alıyor. Yetkililer, kabristana gelen vatandaşların sadece kendi yakınlarını değil, bu alandaki meçhul kabirleri de fark ederek dua etmelerinin önemli olduğunu ifade ediyor. Böylece kimliği bilinmeyen kişilerin de unutulmaması ve mezarlık ziyaretlerinin manevi bütünlüğü içinde hatırlanması amaçlanıyor.

“DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR YANINDA OLMA” ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet anlayışı yalnızca yaşamla sınırlı kalmıyor. Kentte doğumdan ölüme kadar her vatandaşın yanında olmayı esas alan bir sistem işletiliyor. Bu kapsamda yeni doğan bebekler için “Hoş Geldin Bebek” paketleriyle ailelere destek sağlanıyor, yaşamın ilk anından itibaren vatandaşlarla temas kuruluyor. Aynı yaklaşım, yaşamın son anına kadar uzanan hizmet zinciriyle devam ediyor.

GÖRÜNMEYEN AMA DERİN BİR HİZMET

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde yürütülen süreç, sadece teknik bir defin işlemi değil; insan onurunu, kimlik hassasiyetini ve manevi değeri birlikte ele alan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Kimliği bilinsin ya da bilinmesin, her cenaze aynı saygıyla defnediliyor ve unutulmaması için özel bir hassasiyet gösteriliyor.