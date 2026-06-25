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Mavi Bayraklı plajlar, denetimden başarıyla geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Bayraklı halk plajları, 2026 yaz sezonu öncesinde Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen uygunluk denetimlerinde kriterleri eksiksiz yerine getirerek tam not aldı.

Mavi Bayraklı plajlar, denetimden başarıyla geçti

25 Haziran 2026 Perşembe 12:38

 KOCAELİ’DE MAVİ BAYRAK STANDARTLARI KORUNUYOR

Kocaeli’nin mavi bayraklı plajları 2026 yaz sezonu başlangıcında yine tam not almayı başardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Mavi Bayraklı plajlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetlendi.  Denetimlerde 9 mavi bayraklı plajda; su kalitesinin yanı sıra güvenlik, temizlik, cankurtaran hizmetleri ve engelli bireylere yönelik erişilebilirlik imkânları detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Bayraklı halk plajları, 2026 yaz sezonunda da tüm kriterleri başarıyla karşılayarak tam not aldı.

 

UYGUNLUK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmit Körfezi’nde yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda kapsamlı uygunluk incelemeleri gerçekleştirildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan(TÜRÇEV) Ulusal Mavi Bayrak Program Asistanı Melisa Demir ve Denetim Sorumlusu M.Sait Korkmaz, Kocaeli İtfaiyesi personelleri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinin katıldığı denetimlerde önemli kriterlere dikkat edildi.

 

MAVİ BAYRAKTA ULUSLARARASI STANDARTLAR

“Deniz Suyu Kalitesi”, “Çevre Yönetimi”, “Güvenlik ve Donanımlar” ile “Çevre Eğitimi” ve “Bilinçlendirme” başlıkları altında toplanan kriterler Mavi Bayrak Programı kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda yüzme sezonu öncesinde ve sezon boyunca düzenli olarak deniz suyu numuneleri alınarak mikrobiyolojik analizler gerçekleştiriliyor ve su kalitesi uluslararası standartlara uygunluk açısından sürekli takip ediliyor.

 

TEMİZLİK, GÜVENLİK VE ERİŞİLEBİLİRLİKTE TAM NOT

Denetimlerde ayrıca plajlarda cankurtaran hizmetlerinin eksiksiz sunulması, gerekli kurtarma ve ilk yardım ekipmanlarının hazır bulundurulması, yüzme alanları ile su sporları yapılan bölgelerin güvenlik açısından ayrıştırılması, engelli bireylere yönelik erişilebilirlik imkânlarının sağlanması ve plaj temizliğinin düzenli olarak yapılması gibi birçok kriter detaylı şekilde inceleniyor.

 

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Öte yandan Mavi Bayrak uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğinde. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, Foundation For Environmental Education (FEE), ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriter bulunuyor. Bu kriterler; Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme, Yüzme Suyu Kalitesi, Çevre Yönetimi ile Can Güvenliği ve Hizmetler başlığında toplanıyor.

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