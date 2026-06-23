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Bir haftada 33 can kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yeni deniz sezonuyla birlikte sahillerde yoğun mesaiye başladı. 13 Haziran’da göreve başlayan ekipler, sezonun ilk haftasında 33 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtararak olası faciaların önüne geçti.

Bir haftada 33 can kurtarıldı

23 Haziran 2026 Salı 11:48

 KOCAELİ SAHİLLERİNDE HAYAT NÖBETİ BAŞLADI

2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veren KOSKEM, deniz ve plaj güvenliğini sağlamak, boğulma vakalarını önlemek ve su kazalarına hızlı müdahale etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların iş birliğiyle yürütülen sistem, Türkiye’de örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

 

İLK HAFTADA 33 KURTARMA
13–21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen müdahalelerde toplam 33 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı. Mavi bayraklı plajlar dışında görev yapan ekipler; Bayramoğlu’nda 20, Darıca’da 4, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı’da ise 3’er kurtarma operasyonuna müdahale etti.

 

EN FAZLA MÜDAHALE BAYRAMOĞLU’NDA
Sezonun ilk haftasında en fazla kurtarma vakası Bayramoğlu sahilinde yaşandı. Bölgede görev yapan ekipler yalnızca bir haftada 20 kişiye müdahale ederek olası boğulma vakalarının önüne geçti. Özellikle hafta sonu yoğunluğuna dikkat çekilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

 

13 PLAJDA GÜVENLİK HİZMETİ
KOSKEM ekipleri, 13 Haziran–13 Eylül tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde haftanın 7 günü görev yapıyor. Karadeniz ve Marmara kıyılarında toplam 13 plajda vatandaşların güvenliği için nöbet tutuluyor.

 

CANKURTARAN BULUNAN SAHİLLER TERCİH EDİLMELİ
Sezonun ilk haftasında yaşanan kurtarma vakaları, cankurtaran hizmetinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşların yalnızca cankurtaran bulunan alanlarda denize girmeleri, uyarı bayraklarını dikkate almaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.

 

CANKURTARAN HİZMETİ BULUNAN PLAJLAR:

Karadeniz sahillerinde; Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Koyu Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı. Marmara sahillerinde ise Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Darıca, Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar Plajı

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