Konservatuvar Gebze’de 137 eser gururla sunuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümleri, düzenlenen “Yıl Sonu Öğrencisi Sergisi” ile bir yıllık emeği gözler önüne serdi. Geçmiş ile bugün arasında köprü kurulan sergide 137 eser yer aldı. Sergide mezuniyet heyecanı da yaşandı.

BAŞKAN VEKİLİ SOBA KATILDI

Gebze Konservatuvar Binası’nda gerçekleşen yılsonu öğrenci sergisine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba’nın yanı sıra Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, eğitmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çocuk Resim eğitmenleri Başak Fatma Öz ve Şüheda Sarıl, Yetişkin Resim eğitmenleri Başak Fatma Öz ve Şüheda Sarıl ile Çocuk-Yetişkin Ebru Eğitmeni Özlem Ergün de bu özel günde öğrencilerini yalnız bırakmadı.

“BAŞARI HİKÂYELERİ YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Sergi açılışı öncesinde bir konuşma yapan Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Belediyesi olarak başarı hikâyeleri yazmaya devam ettiklerini söyledi. Gebze Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu öğrenci sergisinde birbirinden kıymetli ve değerli sanatsal eserlerin verildiğine dikkat çeken Başkan Vekili Soba, her iki bölüm öğrenci ve eğitmenlerini emekleri için kutladı. Bu yıl iki bölümden toplam 23 öğrencinin mezun verildiğini hatırlatan Soba, kendilerine bundan sonraki sanat yaşamlarında başarılar diledi. Başkan Vekili Soba, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’ye kazandırdığı konservatuvar ile geleceğin sanatçılarına önemli bir imkân sağlandığını sözlerine ekledi.

23 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Sergi açılışında 4 yetişkin resim öğrencisi ve 19 çocuk resim öğrencisinin mezuniyet törenleri yapıldı. Bölümlerinden mezun olan toplam 23 öğrenci belgelerini Başkan Vekili Soba ve eğitmenlerinin elinden aldı. Ardından Başkan Vekili Hasan Soba, veliler, öğrenciler ve eğitmenlerin de katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Eserleri bölüm eğitmenlerinin eşliğinde gezen Başkan Vekili Soba, konservatuvar öğrencileri ve aileleriyle sohbet etti.