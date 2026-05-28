banner1311
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit'te 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli termal dronla arandı, ertesi gün yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden bayram iznine çıktığı iddia edilen ve aynı evde bulunduğu 3 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli, ekipler tarafından gece saatlerinde termal dronla arandı. Zanlı bugün yakalanırken, bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit'te 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli termal dronla arandı, ertesi gün yakalandı

28 Mayıs 2026 Perşembe 11:42

Olay, dün gece saatlerinde Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan 3 kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
  Kentsel dönüşüm alanında "termal dron" ile arandı 
  Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkisinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal dron ile havadan taradı ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı. 
  Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, aranan şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.  KOCAELİ (İHA) 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız beden çıktı Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız...
Kontrolden çıkan otomobil, danışmanlık merkezine daldı: O anlar kamerada Kontrolden çıkan otomobil, danışmanlık merkezine...
BAYRAM SEVİNCİ YARIM KALDI: 13 YAŞINDAKİ ATABEY HAYATA VEDA ETTİ! BAYRAM SEVİNCİ YARIM KALDI: 13 YAŞINDAKİ ATABEY...
Kocaeli’de 54 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi Kocaeli’de 54 bin 940 doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kocaeli merkezli 23 ilde sahte araç kiralama operasyonu: 39 gözaltı Kocaeli merkezli 23 ilde sahte araç kiralama operasyonu:...
Nesli tehlike altındaki salep yumrularını toplayan kişiye 699 bin TL ceza Nesli tehlike altındaki salep yumrularını toplayan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız...
İzmit ilçesinde komşuların kötü koku ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde, 40...

Haberi Oku