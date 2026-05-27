Kontrolden çıkan otomobil, danışmanlık merkezine daldı: O anlar kamerada

O anlar kamerada

Çarpmanın şiddetiyle dükkanın camları tuzla buz olurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazanın gerçekleştiği saatte klinikte kimsenin bulunmaması sayesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak hızla dükkanın içine girdiği anlar yer aldı.





Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alikahya Fatih Mahallesi Kemal Sunal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 MBE 654 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Psikolojik danışmanlık merkezinin vitrinine çarpan otomobil, içeri girdi.