banner1311
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze bölgesinde kavşaklar elden geçirilecek

Kocaeli’nin ulaşım ağını her geçen gün güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda bulunan birçok kavşakta düzenleme, onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. “Batı Bölgesi (Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası İlçeleri) Muhtelif Kavşak Yapılması” işi için ihale, 18 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Gebze bölgesinde kavşaklar elden geçirilecek

27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:20

 540 TAKVİM GÜNÜNDE TAMAMLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Batı Bölgesi Şube Müdürlüğü, söz konusu ihaleyi Büyükşehir Ana Hizmet Binası’nda 18 Haziran Perşembe günü saat 14.00’de düzenleyecek. EKAP üzerinden alınacak tekliflerde ihaleyi kazanacak firma; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde bulunan birçok kavşakta düzenleme, onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştirecek. Yol bakım ve onarım işleri, 10 gün içerisinde gerçekleşecek yer tesliminden sonra 540 takvim gününde tamamlanacak.

 

27 BİN 250 TON AŞINMA ASFALT SERİLECEK

Trafiğin yükünü alan kavşaklarda önemli düzenlemelerin yapılmasını içeren ihale kapsamında 100 bin metreküp yarma kazısı, 21 bin metreküp trimer kazısı, 50 bin ton plent-miks temel, 10 bin 500 ton bitümlü sıcak temel tabakası, 33 bin 750 ton binder tabakası, 27 bin 250 ton aşınma tabakası, 2 bin ton asfalt yama, 31 bin 750 metrekare mineral parke ve benzeri diğer işler gerçekleştirilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın’dan arefe günü yürek ısıtan ziyaretler Başkan Büyükakın’dan arefe günü yürek ısıtan...
Vali İlhami Aktaş'tan İl Jandarma Komutanlığına Bayram Ziyareti Vali İlhami Aktaş'tan İl Jandarma Komutanlığına...
Geleneksel bayramlaşma coşkusu Geleneksel bayramlaşma coşkusu
Polisinden lösemi hastası minik Halime'ye bayram sürprizi Polisinden lösemi hastası minik Halime'ye bayram...
Acilde güldüren anlar: Acilde güldüren anlar: "Amcamdan şikayetçi olup,...
Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlikleri Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı Arifesinde Şehitlikleri...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükakın’dan arefe günü yürek...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehit ailelerini ziyaret etti, ailelere konuk oldu....

Haberi Oku