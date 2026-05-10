KO-MEK’te Anadolu’nun hikâyesi ilmek ilmek işlendi

7 BÖLGE TEK BAŞLIKTA BULUŞTU

KO-MEK’in yıl sonu sergisinde geleneksel el sanatlarının modern yorumlarla buluştuğu eserler, ziyaretçileri adeta kültürel bir yolculuğa çıkardı. İğne oyası branşında eğitmen Serpil Taşer öncülüğünde hazırlanan çalışmalarda Türkiye’nin yedi bölgesi tematik başlıklar altında işlendi. Marmara’dan Ege’ye, İç Anadolu’dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar her bölgenin kendine özgü çiçek motifleri, iğne oyasıyla hayat buldu.

TÜRKMENBAŞI DETAYI DUYGULANDIRDI

Sergide dikkat çeken özel çalışmalardan biri de 7 bölgeden ayrı olarak özel hazırlanan “Türkmenbaşı” oldu. Bu eser, kursiyerlerin eğitim sürecinde yaptıkları ve eğitmenlerine hediye olarak bıraktıkları çiçeklerden oluşturuldu. Ortaya çıkan çalışma, hem emeğin hem de KO-MEK’teki kursiyer-eğitmen bağının yani bir aile olmanın somut bir simgesi haline geldi.

“İĞNE OYASI BİZİM İÇİN TERAPİ”

İğne oyasına tesadüf eseri başladığını belirten eğitmen Serpil Taşer, “Bir arkadaşımın ‘İğne oyası dersi verir misiniz?’ demesiyle başladım. Asıl branşım el nakışıydı. O dönem çok revaçtaydı, ben de başladım ve hiç bırakmadım. 2009’dan beri bu işi yapıyorum. Eskiden 5 farklı yerde ders veriyordum, şimdi tek yerdeyim ama aynı heyecanla devam ediyorum. Bu ortam sadece üretim değil; bizler için de kursiyerler için de adeta bir terapi” ifadelerini kullandı.

KO-MEK’LE ÜRETEN VE GÜÇLENEN KADINLAR

KO-MEK kursları, kursiyerlere sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal bir dayanışma ortamı da sunuyor. Kadınların üretime katıldığı, kendilerini ifade ettiği ve yeni dostluklar kurduğu bu kurslar, katılımcıların hayatında önemli bir yer ediniyor. Bu birliktelik KO-MEK’in “Biz Birlikte Türkiye’yiz” temalı yıl sonu sergisiyle kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasında önemli katkı sağlıyor.