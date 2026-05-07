Büyükakın: “Türkiye Yüzyılı’nı kardeşlik harcıyla inşa edeceğiz”

SABAH BAŞLADI, AKŞAM SONA ERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, baharın habercisi ve doğanın yeniden uyanışını simgeleyen Hıdırellez’i bu yıl da geleneklere uygun etkinliklerle karşıladı. Bu kapsamda, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen 10. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, muhteşem bir programla kutlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalar, sabah kapılara söğüt dalı asma ile çiğ toplama ve yoğurt mayalama ritüelleri ile başladı. Final ise Balkan Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.

GÜL AĞACI DİBİNDEN BAKIR ÇIKARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu anlamlı günde soydaşlarımızı yalnız bırakmadı. Katılımcılar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Büyükakın, Balkan Türkleri Derneği Genel Başkanı Şükrü Ar ve genç kızlarla birlikte, gül ağacının dibine bırakılan dileklerin bulunduğu bakırı çıkardı. Daha sonra, Bulgaristan’ın Müslüman köyü olan Ribnova’da yüzyıllardır sürdürülen gelin alma geleneği sahnelendi.

GÖSTERİLER, KONSER, HALAYLAR…

Büyükakın gelin alayını tebrik ederken, Ribnova köylüleri geleneksel hediyelerini Başkan’a takdim ettiler. Şükrü Ar da desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a çiçek takdiminde bulundu, teşekkürlerini sundu. Maphoytag ile Kosova ve Bulgaristan’dan gelen ekiplerin halk oyunları gösterileri sahnelediği program, Rumeli Yakup konseri ile sona erdi. Katılımcılar hep birlikte halay çekerek Hıdırellez’in keyfini doyasıya çıkardı.

BÜYÜKAKIN’IN HIDIRELLEZ TEMENNİSİ

Programda konuşan Başkan Büyükakın sözlerine, “Her Hıdırellez bize bu milletin, küllerinden yeniden doğmasını hatırlatsın” temennisi ile başladı. Alandaki enerjinin de baharın müjdecisi gibi canlı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Hıdırellez, kara ile suyun buluştuğu, o kutlu başlangıcın yeniden başladığı güne tekabül ediyor. Gönül coğrafyamızda hala bu kültürün izleri yaşamaya devam ediyor. Geçmişten bugüne, bugünden de geleceğe taşınacak olan bu bağ devam edecek. İnşallah biz de bunu yaşatmaya çalışacağız” dedi.

“KARDEŞİZ, BİRİZ, BERABERİZ”

Ramazan ayında Balkanlar’da kurdukları Kardeşlik Sofraları’na da değinen Başkan Büyükakın, “ O programlar inanılmaz güzeldi ve bölgede büyük etki oluşturdu. Çünkü biz kardeşiz, biriz, beraberiz. Bir duvarın tuğlaları gibiyiz. Bir hissediyoruz, aynı görüyoruz. Oradakilerin gözlerinde yaş varken, buradakilerde neşenin olma imkanı yok. Kalbimiz bir atıyor. Aynı şeylere sevinip üzülüyoruz. Bu ruh birlikteliği, duygu birlikteliği olduğu müddetçe yarınlarda da daha güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“BİZİM DURDUĞUMUZ YER BELLİDİR”

Başkan Büyükakın, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in, ‘Bizi toprağa gömmeye çalıştılar ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki, asla köle olmayacağız! Tarihi Allah yazar. Biz sadece nerede duracağımıza karar veririz…’ sözlerini hatırlatarak şunları söyledi: “Bizim nerede durduğumuz belli. Hakkın yanındayız. Haklının yanındayız. Doğrunun, mazlumun, adaletin ve kardeşliğin yanındayız. Biz; Balkanlar’da dökülen her gözyaşını bu bahar neşesiyle silmeye, Türkiye Yüzyılı’nı bu kardeşlik harcıyla inşa etmeye söz veriyoruz.”

“AYNI SEFERİN YOLCULARIYIZ”

“Hala Balkanlar’da da, Ortadoğu’da da Uzakdoğu’da da Türk, hasretle beklenendir. Neden? Çünkü gittiği yere adalet götürür. Kardeşlik ve barış götürür. Bu milletin evlatlarının olduğu her yere huzur gitmiş. Biz geçmişini bilen, bugünü anlayan, yarına aynı ruhla devam eden büyük bir seferin yolcularıyız. Evlatlarımız da yarının Fatih’leri, Hayme Ana’ları, Halide Edip Adıvar’ları olacak. Bu duygu ve düşüncelerle, Hıdırellez Bayramı’nızı bir kez daha kutluyor, hepinize mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.”

AR: TÜRKİYE, UMUDUMUZDUR

Bal-Türk Genel Başkanı Şükrü Ar da Orta Asya’dan Balkanlara uzanan çok büyük bir gönül coğrafyamız olduğunu belirterek, “Türkiye bu coğrafyanın hamisi, umudu ve gücü olmuştur. Biz burada ne kadar güçlü olursak, gönül coğrafyamız da o kadar güçlü olacaktır. Bu nedenle evlatlarımızı güçlü vatan, güçlü millet, güçlü devlet bilinci ile yetiştirmek zorundayız. Biz Bal-Türk olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Atalarımızdan kalan gelenekleri çocuklarımıza aktarmak görevimiz. Hıdırellez de bu geleneklerin en güzellerinden biri. Hepiniz için bereket, huzur ve kabul olmuş dualar diliyorum” dedi.