Kocaeli’deki tek Psikoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi: Üçüncü lisansında üniversite birincisi oldu

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde Psikoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan Afra Konyalı, doktora tezini yazdığı dönemde tamamladığı üçüncü lisans eğitiminde hem bölüm hem de üniversite birincisi olma başarısı gösterdi.

KOSTÜ, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde, Psikoloji Bölümü ilk öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı. Törende en çok dikkati çeken isim ise Psikoloji Bölümünü birincilikle bitiren ve aynı zamanda üniversite birincisi olan Afra Konyalı oldu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Konyalı, doktora tezini yazdığı zorlu süreçte üçüncü lisans diplomasını birincilikle alarak başarıya imza attı.

"Kocaeli’deki tek psikoloji bölümüyüz"

Törende konuşan KOSTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, ilk mezunlarını vermekten duydukları heyecanı dile getirdi. Bölümün 4 yıl önce kurulduğunu ve kente hızla adapte olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ders müfredatımız günümüzün son teknolojisine, son gelişmelerine, alanın ve mesleğin son gelişmelerine yönelik hazırlandı. Bizimle birlikte görev yapmış hocalarımızın yüksek gayretiyle, Üniversite yönetimimizin de bizlere tanımış olduğu büyük imkanlarla birlikte bugün ilk mezunlarımızı verdik. Kocaeli’deki tek psikoloji bölümüyüz. Bu manada da bugün bizim için ayrı bir önem taşıyor. Artık Kocaeli’de, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunları sahada meslek uzmanı olarak görev yapacaklar."

Afra Konyalı’yı başarıları dolayısıyla kutlayan Çelik, "Aynı zamanda bugün bizim için farklı bir gurur da yaşanıyor. Öğrencimiz Afra Konyalı bugün hem Üniversitesi birincisi hem de bölüm birincisi olarak ödüllerini kazandı. Bu da bölümümüzün başarısını ve öğrencilerimizin gayretini, hocalarımızın, dekanımızın, rektörümüzün çok büyük emeği olduğunu gösteriyor. Ben bize bu güzel imkanı sağlayan Mütevelli Heyet Başkanımız Dr. Talip Emiroğlu’na, Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Firdevs Karahan’a, Üniversite yönetimimize, birlikte görev yaptığımız hocalarımıza, bizlere güvenip öğrencilerini bizlere emanet eden ve her daim arkalarında duran cefakar ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Doktora tezimi yazarken okudum"

Üniversite ve bölüm birincisi olan Afra Konyalı ise mezuniyet sevincini paylaşarak, yoğun ama keyifli bir süreç geçirdiğini anlattı. Psikoloji eğitiminin insanın kendisine iyi gelen bir alan olduğunu vurgulayan Konyalı, "Bugün üçüncü lisans diplomamı alıyorum ama ilk defa okul birincisi ve bölüm birincisi oldum. Tüm bölüm arkadaşlarıma ve değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Benim sürecim diğer arkadaşlarımdan farklı ilerledi çünkü aynı zamanda doktora tezimi yazıyordum. Dolayısıyla benim için çok yoğun bir çalışma temposu oldu. Ama yine de çok keyifli ve zevkliydi" şeklinde konuştu.

Konyalı, psikoloji okumayı kendisini ve çevresini daha iyi tanımak amacıyla tercih ettiğini belirterek, "Ekstra bilgi birikimi katmak için bu bölümü seçmiştim. Çok da doğru bir alan seçtiğimi düşünüyorum. Şehrimizde böyle bir bölüm açıldığı için çok memnunum. Herkesin bu devirde psikoloğa ve psikoloji bilimine ihtiyacı var" dedi.