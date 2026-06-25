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Emekli polislerimize yeni sosyal yaşam alanı

Emekli polislerin uzun süredir beklediği sosyal alan projesinde ilk adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek lokal binası, emniyet teşkilatına yıllarca hizmet etmiş isimleri aynı çatı altında buluşturacak.

Emekli polislerimize yeni sosyal yaşam alanı

25 Haziran 2026 Perşembe 12:52

 PLAJYOLU’NDA İNŞAAT BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekipleri, İzmit ilçesi Plajyolu mevkiinde emekli polisler için hayata geçirilecek lokal binasının yapımına başladı. Toplam 250 metrekarelik alana kurulacak yapı kısa sürede tamamlanacak. Projede, emekli polislerin rahatça vakit geçirebileceği oturma alanları, sohbet ortamları ve çeşitli sosyal etkinliklerin yapılabileceği bölümler yer alacak.

 

EMEKLİ POLİSLER İÇİN BULUŞMA NOKTASI

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği (POLEM) Kocaeli Şubesi, emekli emniyet mensuplarını bir araya getiren önemli bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. Dernek, üyelerine sosyal ve kültürel destek sunarken, aynı zamanda mesleki dayanışmayı da güçlendiriyor. Temel kazı çalışmalarını yakından takip eden Başkan Mehmet Kel ve Yönetim Kurulu üyesi Adnan Öksüz Ali çalışmalar için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

 

DAYANIŞMA VE SOSYAL HAYAT GÜÇLENECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandığında, emekli polisler için önemli bir buluşma noktası oluşturulmuş olacak. Lokal binası sayesinde emekli emniyet mensupları hem sosyal aktiviteler gerçekleştirecek hem de eski meslektaşlarıyla bağlarını güçlendirme imkânı bulacak.

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