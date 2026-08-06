Gebze Ticaret Odası, Üyelerini Dünya Pazarlarıyla Buluşturmaya Devam Ediyor

Gebze Ticaret Odası'nın hizmet verdiği sanayi havzası, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla dikkat çekiyor. 2025 yılında Türkiye ihracatının yüzde 4,14'ü Gebze Ticaret Odası'nın hizmet bölgesinden gerçekleştirilirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM)

İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda Gebze Ticaret Odası üyesi 66 firma yer aldı. Bu güçlü üretim ve ihracat altyapısından hareketle Gebze Ticaret Odası, mevcut ihracatçı firmaların yeni pazarlara açılmasını desteklemenin yanı sıra ihracata yeni başlayacak firmalara

da rehberlik eden çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Temsilcilikleri iş birliğiyle hayata geçirilen Ülke Pazarları Bilgilendirme Toplantıları kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışında görev yapan ticaret başmüşavirleri, ticaret müşavirleri ve ticaret ataşeleri çevrim

içi platformlarda Gebze Ticaret Odası üyeleriyle buluşuyor. Toplantılarda katılımcılar; hedef ülkelerin pazar yapıları, dış ticaret uygulamaları, sektörel fırsatlar, yatırım imkânları ve ihracat süreçlerine ilişkin güncel bilgileri doğrudan sahada görev yapan

temsilcilerden alma fırsatı buluyor.

Bugüne kadar Amman, Kito, Hamburg, Bangkok, Muskat, Hanoi, Bakü, Cezayir, Kazablanka, Manila, Melbourne, Addis Ababa, Tiran, Seul, Nairobi, Pretorya, Şam, Paris, Tokyo ve Vilnius pazarlarına yönelik çevrim içi bilgilendirme toplantıları başarıyla gerçekleştirildi.

Bu toplantı serisinin 20'ncisi, "Vilnius Pazarı Hakkında Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı" başlığıyla Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmaları, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Esra Toplu tarafından yapıldı.

Toplantıda, Vilnius Ticaret Müşaviri Gökhan Karaca, Litvanya ekonomisi, dış ticaret yapısı, öne çıkan sektörler, pazara giriş koşulları ile Türk firmaları için iş birliği ve yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar ayrıca

Litvanya pazarıyla ilgili merak ettikleri konuları doğrudan Ticaret Müşavirine yöneltme imkânı buldu.

Gebze Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı temsilcilikleriyle yürüttüğü bu programlar aracılığıyla üyelerinin ihracat potansiyellerini artırmayı, yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı ve uluslararası ticarette rekabet güçlerini geliştirmeyi

hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde Podgorica, Madrid, Roma, Kuveyt, Kigali, Kuala Lumpur, Bogota, Ljubljana ve Bükreş başta olmak üzere farklı ülke pazarlarına yönelik çevrim içi bilgilendirme toplantılarının da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yeni ülke pazarları ve program

takvimi, Gebze Ticaret Odası tarafından kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Programın gerçekleştirilmesine katkı sunan Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Esra Toplu'ya, Vilnius Ticaret Müşaviri Gökhan Karaca'ya ve toplantıya katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür edildi. Gebze Ticaret Odası, üyelerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya

ve ihracat odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.

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