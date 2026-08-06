Kandıra Belediyesi’nden Fındık Hasadı Öncesi Üreticiye Yol Desteği

İlçenin birçok noktasında yürütülen çalışmalar kapsamında, zamanla bozulan tarla ve bahçe yolları iş makineleriyle düzeltilirken, ulaşımı zorlaştıran bölümlerde genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hasat döneminde üreticilerin ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması hedefleniyor.

2026 Hasat Sezonu Öncesi Yoğun Mesai

Kocaeli'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden biri olan ve yıllık 12 bin ila 20 bin ton arasında değişen rekoltesiyle Kocaeli birincisi olan Kandıra'da, yaklaşan 2026 fındık hasat sezonu öncesinde belediye ekipleri sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Özellikle kırsal mahallelerde üreticilerin bahçelerine ve tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştıracak yol düzenlemeleri titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar sayesinde üreticiler hem hasat sürecini daha güvenli şekilde yürütecek hem de ürünlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde taşıma imkânına kavuşacak.

Üretime ve Kırsala Destek

Kandıra Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol iyileştirme çalışmaları, yalnızca tarımsal üretime değil, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamına da katkı sağlıyor. Özellikle tarım sezonunda yoğun kullanılan arazi yollarının düzenlenmesiyle ulaşım konforu artırılırken, üreticilerin emeklerinin daha verimli değerlendirilmesine destek olunuyor.

Başkan Erol Ölmez: "Üreten Kandıra'nın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kandıra'mız, tarımsal üretimiyle bölgemizin en önemli ilçelerinden biridir. Özellikle fındık üretimi, hem ilçe ekonomimiz hem de üreticilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu anlayışla üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kandıra’mıza kazandırdığımız TMO Mahsul Alım ve Fındık-Gübre Depolama Tesisi ile üreticilerimizin ürünlerini daha güvenli şartlarda değerlendirebileceği önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Şimdi de hasat öncesinde üreticilerimizin bahçelerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için kırsal mahallelerimizde yol bakım ve düzenleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üreticimizin tarlaya ulaşımından ürününü teslim edeceği noktaya kadar her aşamada yanında olmayı sürdüreceğiz. Üreten çiftçimizi desteklemeye, tarımsal üretimi güçlendirecek hizmet ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Çalışmalar İlçe Genelinde Devam Ediyor

Kandıra Belediyesi, 2026 yılı hasat sezonu boyunca üreticilerin ihtiyaçlarını önceleyen hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde yol bakım ve iyileştirme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek. Tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla ekipler ilçe genelinde çalışmalarına devam edecek.