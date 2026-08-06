Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı: TEM ve D-100’de göz gözü görmedi

Tesisten yükselen alev ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, zabıta, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş makineleri yardımı ile çalışma sürerken, TEM ve D100 Karayolu’nu da duman kapladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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