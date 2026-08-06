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Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı: TEM ve D-100’de göz gözü görmedi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, duman sebebiyle TEM ve D100 Karayolu’nda göz gözü görmedi. Tavşanlı’da

Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı: TEM ve D-100'de göz gözü görmedi

06 Ağustos 2026 Perşembe 00:33

Tesisten yükselen alev ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, zabıta, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. İş makineleri yardımı ile çalışma sürerken, TEM ve D100 Karayolu’nu da duman kapladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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