İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali kapsamında şarkıcı Ekin Uzunlar konser verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyes

Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı

02 Ağustos 2026 Pazar 14:29

Sahneye çıkan Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarını seslendirerek kemençe performansı sergiledi. Alanı dolduran dinleyiciler, sanatçının hareketli parçalarına horon oynayarak eşlik etti.
Konsere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alanı dolduran vatandaşlara ve Uzunlar’a teşekkürlerini iletti. Ekin Uzunlar da Değirmendere’de konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öte yandan, konser öncesinde festival kapsamında düzenlenen "Değirmendere Fındığı Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri, Gölcük Belediye başkan yardımcıları İbrahim Uzuner ve Kürşat Çakıroğlu tarafından takdim edildi.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Yaşam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor
Merdiveni gördü, kendi kendini kurtardı Merdiveni gördü, kendi kendini kurtardı
Kandıra’da 6 plaj dışında denize girmek yasak Kandıra’da 6 plaj dışında denize girmek yasak
Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği 31 Temmuz'da Başlıyor Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği 31 Temmuz'da...
Çocuklar ve aileleri Japon sanatıyla tanıştı Çocuklar ve aileleri Japon sanatıyla tanıştı
Üniversite yolunda Darıcalı gençlere ücretsiz destek Üniversite yolunda Darıcalı gençlere ücretsiz...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor
Darıca Belediyesi, sporu tabana yaymak ve gençleri sosyal etkinliklerle buluşturmak amacıyla Ayak Tenisi Turnuvası...

Haberi Oku