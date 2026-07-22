Gebze sanayisinin gücü tescillendi: 41 GTO üyesi İSO listesinde

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bu başarının Gebze’nin üretim gücü, sanayi altyapısı ve ülke ekonomisine sunduğu katkının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında, Gebze Ticaret Odası’nın 41 üyesi listeye girerek önemli başarıya imza attı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bu başarının yalnızca firmaların elde ettiği bir sonuç olmadığını, aynı zamanda Gebze’nin üretim gücünün, sanayi altyapısının ve ülke ekonomisine sağladığı katkının da somut göstergesi olduğunu ifade etti.

"Bu başarı üretimin, emeğin, yatırımın ve sürdürülebilir büyümenin sonucudur"

Aslantaş, "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 41 üyemizin yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, üretimin, emeğin, yatırımın ve sürdürülebilir büyümenin sonucudur. Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretimini aralıksız sürdüren, yatırım iştahını koruyan ve istihdam oluşturmaya devam eden sanayi kuruluşlarımız, yalnızca ekonomik başarıya değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yönelik güçlü bir sorumluluğa da imza atmaktadır. Türkiye ekonomisinin temel taşı olan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Üreten, ülkemize katma değer kazandıran tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Gebze’nin organize sanayi bölgeleri, üretim kapasitesi, teknoloji odaklı yatırımları ve ihracat gücüyle ülkenin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Aslantaş, "Listede 41 üyemizin yer alması, bölgemizin üretim kabiliyetini, rekabet gücünü ve sanayideki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koymuştur. Gebze Ticaret Odası olarak, sanayicilerimizin rekabet gücü ile ihracat kapasitesini artırmaya, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemeye, mesleki eğitimi güçlendirmeye ve üyelerimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gebze Ticaret Odası olarak üretim, yatırım, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisine değer katan tüm üyelerimizi kutluyor; sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları iş dünyamızla birlikte sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.