Yeni Hizmet Binasında Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediye meclis üyeleriyle

birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunarak gelinen son durumu değerlendirdi.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Yeni hizmet binasında yürütülen çalışmaları teknik ekipten dinleyen Başkan Ömeroğlu ve meclis üyeleri, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında binanın planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için yürütülen çalışmalar ele alınırken,

vatandaşların daha konforlu ve kaliteli hizmet alacağı yeni binanın ilçeye kazandırılması adına sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

"DİLOVASI'NA YAKIŞAN BİR HİZMET BİNASI KAZANDIRIYORUZ"

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yeni hizmet binasının sadece bir belediye binası değil, aynı zamanda vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının önemli bir eseri olacağını söyledi.

Başkan Ömeroğlu, "Hemşehrilerimize daha modern, daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunacak yeni belediye hizmet binamızın yapımını yakından takip ediyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdik. Hedefimiz, binamızı en

kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Dilovası'na yakışır, teknolojik altyapısıyla güçlü ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir hizmet binasını ilçemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

dedi.

HİZMET KALİTESİ DAHA DA ARTACAK

Tamamlandığında modern mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla dikkat çekecek olan Yeni Belediye Hizmet Binası'nın, belediye hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve etkin şekilde sunulmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Dilovası

Belediyesi, çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda tamamlayarak yeni hizmet binasını en kısa sürede vatandaşların kullanımına açmayı amaçlıyor.

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