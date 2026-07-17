SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Heyecanı Gebze’de

Başkan Büyükgöz, Milli Takımı Dünya Şampiyonası Öncesi Ziyaret Etti Gebze'nin ev sahipliğinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası heyecanı sürerken, Gebz

Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Heyecanı Gebze'de

17 Temmuz 2026 Cuma 10:20

Milli sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, başarı dileklerini ileterek Türkiye'nin bu önemli organizasyonda en iyi şekilde temsil edileceğine olan inancını paylaştı.
"Sporcu Kent Gebze" Vizyonunun Gururu
Dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlayan organizasyonun, Gebze'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirdiğini belirten Başkan Büyükgöz, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Gebze Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sporcu Kent Gebze vizyonu kenti sporun uluslararası buluşma noktalarından biri haline getiriyor.
"Ay-Yıldızlı Formamıza Yürekten İnanıyoruz"
Milli takım ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, "Şampiyonada mücadele edecek millî takımımızı müsabakalar öncesinde ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Ay-yıldızlı formamızla mücadele edecek sporcularımızın azmi, disiplini ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz." dedi.
Hedef Şampiyonluk
Türk sporcuların şampiyonada önemli başarılara imza atacağına inandıklarını dile getiren Başkan Büyükgöz, "İnşallah şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırmanın gururunu yaşayacağız. Tüm kalbimizle millî takımımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası hem Türkiye'nin hem de Gebze'nin spor alanındaki marka değerine önemli katkı sunuyor.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kızılay Futbol Turnuvası Gerçekleşti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kızılay...
Kocaeli’nin spor vizyonu Sevindikli’de hayat buluyor Kocaeli’nin spor vizyonu Sevindikli’de hayat buluyor
Zayn Sofuoğlu’na kupasını babası verdi Zayn Sofuoğlu’na kupasını babası verdi
Yıldızlar Judo Avrupa Kupasında Madalyalar Sahiplerini Buldu Yıldızlar Judo Avrupa Kupasında Madalyalar Sahiplerini...
Kocaelispor yeni sezon formalarını kısa film tadında kliple tanıttı Kocaelispor yeni sezon formalarını kısa film tadında...
Yıldızlar Judo Avrupa Kupası Müsabakaları, İlimizde Düzenlenen Törenle Başladı Yıldızlar Judo Avrupa Kupası Müsabakaları, İlimizde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kızılay...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Kocaeli İl Başkanlığı...

Haberi Oku