Dualar kahramanlar için yükseldi

15 TEMMUZ’UN KAHRAMANLARI UNUTULMADI

Türkiye’nin demokrasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde Kocaeli’de şehitler dualarla anıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bağçeşme

Şehitliği’nde gerçekleştirilen anma programında şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı. Programa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli İl Emniyet Müdürü

Faruk Karaduman, Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, mülki idare amirleri, siyasi partilerin

il temsilcileri ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Ardından Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi. Şehitler için okunan duaların ardından

protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

ŞEHİTLERİN EMANETİNE VEFA

Bağçeşme Şehitliği’nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet, vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve demokrasinin korunması uğruna hayatını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle

andı. 15 Temmuz 2016 gecesi milletin iradesine sahip çıkarak ortaya koyduğu kararlı duruş, Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli bir yer edinirken, o gece canlarını ortaya koyan şehitler anma programında bir kez daha yad edildi.

KAHRAMAN EMNİYET MENSUPLARI ANILDI

Bağçeşme Şehitliği’ndeki programın ardından Başkan Tahir Büyükakın ve beraberindeki protokol üyeleri, Polis Şehitliği’ni ziyaret etti. Görevleri başında şehit düşen emniyet mensuplarının kabirleri başında dualar

edilirken, mezarlara karanfiller bırakıldı. Büyükakın ve beraberindeki heyet, milletin güvenliği ve ülkenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan polis şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andı.

15 TEMMUZ RUHU YAŞATILIYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen anma programlarıyla, Türkiye’nin bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna mücadele eden şehitlerin hatırası yaşatıldı. Bağçeşme ve Polis Şehitliği’nde

gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehitlerin bıraktığı emanetin gelecek nesillere aktarılması ve millî birlik ruhunun güçlendirilmesi mesajı verildi.

MİLLİ İRADE’DE ‘İRADE BİZİM ZAFER BİZİM” PROGRAMI

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de bugün programlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda saat 19.45’te Fevziye Camii önünden “İrade Bizim Zafer Bizim”

Kortej Yürüyüşü başlayarak İzmit Milli İrade Meydanı’na kadar devam edecek. “15 Temmuz Özel Programı” meydanda vatandaşların da katılımıyla devam edecek.

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