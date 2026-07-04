Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir yaz

Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Akademisi programı başlıyor. Çocukların yaz tatilini bilim ve teknolojiyle renklendirecek program 7 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında

gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleri Kocaeli Bilim Merkezi’nin resmi web sitesi olan

www.kocaelibilimmerkezi.com

üzerinden alınıyor.

MUCİT TEKNOLOJİLERİ VE BİLİM ATÖLYELERİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Merak eden zihinleri bilimin büyülü dünyasıyla

buluşturan Kocaeli Bilim Merkezi, Yaz Akademileri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik Mucit Teknolojileri ve Bilim Atölyeleri etkinliği düzenliyor.

YAZ AKADEMİSİ PROGRAMI 53 GÜN SÜRECEK

Yaz aylarında çocukları ve gençleri bilimle buluşturan Yaz Akademisi programı 7 Temmuz’da başlayacak, 28 Ağustos’a kadar devam edecek. Toplam 4 saatlik programlar halinde gerçekleştirilecek etkinliklerde; “Günlük

Yaşam Kimyası”, “Yaşamımızdaki Elektrik”, “Anatomi Dedektifleri” ve “Uzay Kâşifleri” temalı bilim atölyelerinin yanı sıra “Lego ile Tasarla ve Kodla”, “Mbot ile Robotik Kodlama ve Arduino” gibi uygulamalı mucit atölyeleri yer alıyor.

ATÖLYELERE KAYITLAR ALINMAYA BAŞLADI

Yaz tatili boyunca birçok atölye ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak Kocaeli Bilim Merkezi 7 yaş ve üzeri çocukların tatilini bilim ve teknolojiyle renklendirecek. Mucit Teknolojileri Atölyelerinde katılımcılar

kodlamaya giriş, Lego ile Tasarla, Mbot ile Robotik Kodlama ve Arduino eğitimlerine katılarak yazılım dünyasına ilk adımlarını atacak. Kocaeli Bilim Merkezi’nin düzenlediği Yaz Akademisi, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocukları destekleyerek onların keşfetme

ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak. Yaz Akademisi programına katılmak isteyenler detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için Kocaeli Bilim Merkezi'nin resmi web sitesi olan

www.kocaelibilimmerkezi.com

ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirler.