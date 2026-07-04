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Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir yaz

Yaz tatili bilim ve teknolojiyle renkleniyor; Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu bir yaz Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Bilim

Kocaeli Bilim Merkezi'nde bilim dolu bir yaz

04 Temmuz 2026 Cumartesi 18:25

Merkezi tarafından düzenlenen Yaz Akademisi programı başlıyor. Çocukların yaz tatilini bilim ve teknolojiyle renklendirecek program 7 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleri Kocaeli Bilim Merkezi’nin resmi web sitesi olan
www.kocaelibilimmerkezi.com
üzerinden alınıyor.

MUCİT TEKNOLOJİLERİ VE BİLİM ATÖLYELERİ
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Merak eden zihinleri bilimin büyülü dünyasıyla
buluşturan Kocaeli Bilim Merkezi, Yaz Akademileri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik Mucit Teknolojileri ve Bilim Atölyeleri etkinliği düzenliyor.

YAZ AKADEMİSİ PROGRAMI 53 GÜN SÜRECEK
Yaz aylarında çocukları ve gençleri bilimle buluşturan Yaz Akademisi programı 7 Temmuz’da başlayacak, 28 Ağustos’a kadar devam edecek. Toplam 4 saatlik programlar halinde gerçekleştirilecek etkinliklerde; “Günlük
Yaşam Kimyası”, “Yaşamımızdaki Elektrik”, “Anatomi Dedektifleri” ve “Uzay Kâşifleri” temalı bilim atölyelerinin yanı sıra “Lego ile Tasarla ve Kodla”, “Mbot ile Robotik Kodlama ve Arduino” gibi uygulamalı mucit atölyeleri yer alıyor.

ATÖLYELERE KAYITLAR ALINMAYA BAŞLADI
Yaz tatili boyunca birçok atölye ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak Kocaeli Bilim Merkezi 7 yaş ve üzeri çocukların tatilini bilim ve teknolojiyle renklendirecek. Mucit Teknolojileri Atölyelerinde katılımcılar
kodlamaya giriş, Lego ile Tasarla, Mbot ile Robotik Kodlama ve Arduino eğitimlerine katılarak yazılım dünyasına ilk adımlarını atacak. Kocaeli Bilim Merkezi’nin düzenlediği Yaz Akademisi, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocukları destekleyerek onların keşfetme
ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak. Yaz Akademisi programına katılmak isteyenler detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için Kocaeli Bilim Merkezi'nin resmi web sitesi olan
www.kocaelibilimmerkezi.com
ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirler.

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