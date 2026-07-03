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Yaz mevsiminde aşırı sıcaklara karşı sağlık rehberi

KOCAELİ (İHA) – Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Tekşahin

Yaz mevsiminde aşırı sıcaklara karşı sağlık rehberi

03 Temmuz 2026 Cuma 17:38

Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirterek, sıvı tüketiminin artırılması ve efor gerektiren aktivitelerden kaçınılması uyarısında bulundu.
Yaz mevsimiyle birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının vücudun doğal denge mekanizmalarını zorladığını belirten Büyük Anadolu Darıca Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Tekşahin, aşırı sıcakların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Özellikle 65 yaş üstü bireyler, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Tekşahin, "Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Açık havada efor gerektiren aktivitelerden kaçınılmalı ve sıvı tüketimine her zamankinden daha fazla özen gösterilmelidir" dedi.

Uzmandan sıcak havalara karşı öneriler
Aşırı sıcakların yalnızca yorgunluk veya baş ağrısına neden olmadığını dile getiren Tekşahin, diyabet, hipertansiyon, böbrek, solunum ve kalp hastalıkları bulunan kişilerde hayati risk oluşturabilecek komplikasyonları tetikleyebileceğine dikkat çekti. Yüksek sıcaklıkların psikolojik etkilerine de değinen Tekşahin, "Aşırı sıcaklar konsantrasyon kaybı, tahammülsüzlük ve çabuk öfkelenme gibi sorunlara neden olarak günlük yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Efor gerektiren sporlar, yürüyüşler ve ağır fiziksel işler sabah erken veya akşam serin saatlere ertelenmeli. Açık renkli, ince kıyafetler tercih edilmeli, şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Susama hissi beklenmeden düzenli aralıklarla yeterli miktarda sıvı tüketilmeli. Dışarı çıkılması gereken durumlarda ise yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılmalı ve mümkün olan en kısa sürede serin veya klimalı ortamlara geçilmelidir" diye konuştu.

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