TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aralarında LPG tankeri ve tırların da bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

02 Nisan 2026 Perşembe 18:58

Kaza, TEM Otoyolu Malta Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG tankeri, biri mıcır yüklü olmak üzere iki tır ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede ekiplerin çalışması sürerken, trafik akışı kontrollü olarak alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. 

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.           

banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

