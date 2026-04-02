TEM'de 4 araç kazaya karıştı: 2 ölü

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede ekiplerin çalışması sürerken, trafik akışı kontrollü olarak alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.









Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaza, TEM Otoyolu Malta Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LPG tankeri, biri mıcır yüklü olmak üzere iki tır ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.