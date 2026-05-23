“KO-MEK Vefası” bayram öncesi yüzleri güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı KO-MEK, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “KOMEK Vefası” projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için hazırlanan bayramlık hediyeler, Darıca’daki Balyanoz Koyu’nda düzenlenen özel programda çocuklara ulaştırıldı.

23 Mayıs 2026 Cumartesi 11:28

 ÇOCUKLAR İÇİN BAYRAMLIK HEDİYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kalplere dokunan sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “KO-MEK Vefası” ile bu kez korunmaya muhtaç miniklerin kalplerine dokundu. Kurban Bayramı öncesinde minikleri sevindirmek isteyen “KO-MEK Giyim Branşı Kursiyerleri”, kendi aralarında çocuklar için bayramlık kıyafetler hazırladı. Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı hediyeler düzenlenen törenle çocuklara ulaştırıldı.

 

KO-MEK VEFASI İLE BAYRAM SEVİNCİ

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem bayram sevincini yaşadı hem de kendileri için hazırlanan birbirinden renkli atölyelerde doyasıya eğlendi. Programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Çolak, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve KO-MEK kursiyerleri katıldı.  Yüz boyama, el sanatları, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçiren çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, etkinlik boyunca samimi ve sıcak görüntüler yaşandı. Çocuklarla yakından ilgilenen kursiyerler, onların bayram öncesi sevincine ortak oldu.

 

KURSİYERLERE TEŞEKKÜR BELGESİ

Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için hazırlanan bayramlık hediyeler, etkinlik sonrası çocuklara teslim edildi. Program sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç tarafından KO-MEK kursiyerlerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

