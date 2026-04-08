DİLOVASI NİSAN AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dilovası Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Meclis üyeleri ve davetlilere hitap eden Ömeroğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Başkan Konuşmasında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anarak tüm şehitlere rahmet diledi. ilçede meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı ileten Ömeroğlu, ailelere sabır temennisinde bulundu. Diğer taraftan Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarını kutlayan Ömeroğlu, A Milli Futbol takımının dünya kupasına katılma başarısını da tebrik etti.

İLÇE GENELİNDE HİZMETLER DEVAM EDİYOR

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ömeroğlu, yaz sezonu öncesinde park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Tavşancıl Çocuk Köyü Projesinin tamamen yenilendiğini belirten Ömeroğlu, yeni oyun gruplarının kurulumunun başladığını ve kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Ayrıca İlçedeki yüzme havuzunun tadilatının tamamlandığını ve önümüzdeki hafta açılmasının planlandığını dile getirdi.

BÜYÜK PROJELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Millet bahçecinin halkın kullanımına açık olduğunu belirten Ömeroğlu, yaz sezonunda vatandaşların huzurla vakit geçirebilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Diliskelesi kültür merkezi, kent meydanı ve belediye hizmet binası projelerinin yapımının devam ettiğini aktaran Ömeroğlu, Toki konut projelerinde de önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İMAR SORUNLARINA ÇÖZÜM

20 yıllık sorun olan 23. bölge imar probleminin çözüldüğünü belirten Ömeroğlu, vatandaşlara tapularının teslim edildiğini açıkladı. köyler bölgesi, Tavşancıl ve Diliskelesi başta olmak üzere ilçe genelinde imar çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ömeroğlu, halkın huzur ve refahı için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

Açılış konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 2025 yılı faaliyet raporu, 1. Başkan Vekili Osman Akbulut tarafından meclise sunularak oylamaya açıldı. yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

KOMİSYON SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Toplantıda ayrıca komisyon seçimleri de gerçekleştirildi. yapılan oylamalar sonucunda 1. ve 2. başkan vekilliklerine Osman Akbulut ve Fevzi Karadaş, meclis katipliklerine Yavuz Yılmaz ve İnci Aydemir, encümen üyeliklerine Mahmut Barış ve Mevlüt Kaya seçildi. Bütçe komisyonu, bayındırlık ve imar komisyonu ile hukuk, dilekçe ve isimlendirme komisyonu üyeleri de belirlenerek görev dağılımları tamamlandı.

BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Seçimlerin ardından Başkan Ömeroğlu, yeni seçilen komisyon üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Toplantı , gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.