Kocaeli'de bayramda iki farklı mevsim

Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar İzmit Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkarırken, Derince ilçesinde ise aniden bastıran dolu ve sağanak zor anlar yaşattı. Kurban Bayramı tatilinde Kocaeli genelinde parçalı ve güneşli bir hava hakim olurken, ilçeler arası hava durumu farklılıkları dikkati çekti. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükseldiği İzmit'te vatandaşların adresi deniz kenarı oldu.

Derince'de güneşli hava yerini aniden doluya bıraktı

İzmit'te yazdan kalma manzaralar yaşanırken, kentin bir diğer noktası Derince ilçesinde ise hava aniden kapandı. Sıcaklığın 27 derece ölçüldüğü Derince'de, saat 15.00 sıralarında güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağış ve doluya bıraktı. Kentin birçok noktasında yağışın etkili olduğu öğrenildi.

"Keşke Ankara'da da deniz olsaydı"

Tatil için Ankara'dan Kocaeli'ye geldiğini belirten İlayda Seylin, İzmit Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkardıklarını dile getirerek, "Ankara'dan geldim. Hava burada çok güzel. Bayramın ikinci günündeyiz, her yer bomboş. İnsanlar memleketlerine gitti ve gerçekten hava çok güzel. Deniz kenarında tatilin keyfini çıkarıyoruz. Keşke Ankara'da da deniz olsaydı ama yapacak bir şey yok" dedi.

"Tatil bitiyor, sınavlar başlayacak "

Bayram tatilini spor yaparak değerlendiren Alya Aydemir ise "Bugün basketbol ve badminton oynayacağım. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Çok güzel bir bayramdı. Tatil bitiyor, sınavlar başlayacak ama benim için güzel geçti" diye konuştu.

İzmit Sahili'ne akın eden vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yapıp çim alanlarda vakit geçirdi. Sahilde bisiklet sürenler, basketbol ve badminton oynayan çocuklar, piknik yapan aileler ve uçurtma uçuran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.