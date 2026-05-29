banner1311
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de bayramda iki farklı mevsim

Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar İzmit Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkarırken, Derince ilçesinde ise aniden bastıran dolu ve sağanak zor anlar yaşattı. Kurban Bayramı tatilinde Kocaeli genelinde parçalı ve güneşli bir hava hakim olurken, ilçeler arası hava durumu farklılıkları dikkati çekti. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükseldiği İzmit'te vatandaşların adresi deniz kenarı oldu.

Kocaeli'de bayramda iki farklı mevsim

29 Mayıs 2026 Cuma 11:31

  İzmit Sahili'ne akın eden vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yapıp çim alanlarda vakit geçirdi. Sahilde bisiklet sürenler, basketbol ve badminton oynayan çocuklar, piknik yapan aileler ve uçurtma uçuran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.  
 
 Derince'de güneşli hava yerini aniden doluya bıraktı 
 İzmit'te yazdan kalma manzaralar yaşanırken, kentin bir diğer noktası Derince ilçesinde ise hava aniden kapandı. Sıcaklığın 27 derece ölçüldüğü Derince'de, saat 15.00 sıralarında güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak yağış ve doluya bıraktı. Kentin birçok noktasında yağışın etkili olduğu öğrenildi.   
  
  "Keşke Ankara'da da deniz olsaydı" 
  Tatil için Ankara'dan Kocaeli'ye geldiğini belirten İlayda Seylin, İzmit Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkardıklarını dile getirerek, "Ankara'dan geldim. Hava burada çok güzel. Bayramın ikinci günündeyiz, her yer bomboş. İnsanlar memleketlerine gitti ve gerçekten hava çok güzel. Deniz kenarında tatilin keyfini çıkarıyoruz. Keşke Ankara'da da deniz olsaydı ama yapacak bir şey yok" dedi. 
   
  "Tatil bitiyor, sınavlar başlayacak " 
  Bayram tatilini spor yaparak değerlendiren Alya Aydemir ise "Bugün basketbol ve badminton oynayacağım. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Çok güzel bir bayramdı. Tatil bitiyor, sınavlar başlayacak ama benim için güzel geçti" diye konuştu. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit'te sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı İzmit'te sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Büyükşehir’le yollar genişliyor, trafik rahatlıyor Büyükşehir’le yollar genişliyor, trafik rahatlıyor
Bayram Öncesi Trafik Tedbiri: Ağır Taşıtlara Geçiş Kısıtlaması Bayram Öncesi Trafik Tedbiri: Ağır Taşıtlara...
Büyükşehir Mezbahası’nda kurban kesim işlemi tamam Büyükşehir Mezbahası’nda kurban kesim işlemi...
Başkan Büyükakın’dan arefe günü yürek ısıtan ziyaretler Başkan Büyükakın’dan arefe günü yürek ısıtan...
Gebze bölgesinde kavşaklar elden geçirilecek Gebze bölgesinde kavşaklar elden geçirilecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit'te sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar...

Haberi Oku