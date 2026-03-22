Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz at binme eğitimleri, hem yoğun ilgi gördü hem de çocukların kişisel gelişimine katkı sundu. Bu kapsamda ara tatilde 230 çocuk binicilikle tanıştı.

ARA TATİLDE DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün “Ara Tatilde Atlarla Buluşuyoruz Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte toplam 230 çocuk binicilikle tanışma fırsatı buldu. Çocukların doğayla bağ kurmasını, özgüven kazanmasını ve farklı bir spor dalını deneyimlemesini amaçlayan eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirildi.

MİNİK BİNİCİLERDEN BÜYÜK HEYECAN

Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerde çocuklar ilk kez at sırtına binmenin heyecanını yaşadı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinliklerde minik katılımcılar, hem temel binicilik bilgilerini öğrendi hem de atlarla iletişim kurma deneyimi elde etti.

EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA

Etkinlik süresince çocuklar sadece binicilik eğitimi almakla kalmadı, aynı zamanda keyifli vakit geçirerek ara tatilin tadını çıkardı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklara at sevgisi aşılanırken, sorumluluk bilinci ve disiplin duygusunun gelişmesine de katkı sağlandı.

AİLELERDEN YOĞUN İLGİ

Aileler tarafından da büyük beğeni toplayan proje, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlaması açısından takdir edildi. Aileler, çocuklarına farklı deneyimler sunan bu tür etkinliklerin yapılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.