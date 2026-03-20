Gebze köylerinde 125 milyonluk dev çalışma

Kocaeli’de kent merkezi ve ilçelerde ulaşıma konfor ve kalite katmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri de unutmuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Ramazan Bayramı’ndan sonra Gebze’nin birçok köyünde 125 milyon TL’ye mal olacak üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

KIRSAL KESİMDE YOL KALİTESİ ARTIYOR

Yol yapım ve bakım çalışmalarıyla ilçe merkezlerinde olduğu kadar kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların da seyahat konforunu artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı sonrasında Gebze’nin köylerinde yoğun bir üstyapı çalışması gerçekleştirecek. Gebze köylerindeki bu üstyapı çalışmaları yaklaşık 125 milyon TL’ye mal olacak.

KARGALI’DA BİN 105 TON ASFALT

Alt ve üstyapı anlamında birçok çalışmayı hayata geçiren Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı’ndan sonra Kargalı Köyü Kargalı Caddesi’nde bin 105 ton aşınma asfaltın serimini yapacak. 950 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki mesafede yapılacak olan üstyapı çalışması sonrasında yol çizgileri çizilecek.

YAĞCILAR’DA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Yağcılar Köyü’nde yapılacak kapsamlı çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nin 5 bin metrelik kısmında 6 bin metreküp trimer kazısı, 8 bin metreküp yarma kazı, 3 bin metreküp dolgu imalatı, 19 bin ton PMT serimi, 9 bin ton binder asfalt serimi, 6 bin ton aşınma asfalt serimi, bin 500 oto korkuluk imalatı ile çalışma yapılan bu kısımda yol çizgileri çalışması yapılacak.

DURAKLI’DA BİN METREKÜPLÜK BETON YOL TAMİRATI

Üstyapı çalışmaları dahilinde Duraklı Köyü Gölcük Caddesi’nin 5 bin 500 metrelik kısmında bin metreküplük beton yol tamiratı gerçekleşecek. Bu çerçevede caddenin bozuk olan kısımları onarılarak yol konforunun arttırılması sağlanacak.

DENİZLİ’DE 12 DEKAR ALANDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Büyükşehir ekipleri bayram sonrasında Gebze’nin önemli yerleşim yerlerinden olan Denizli Köyü’nde üstyapı çalışması gerçekleştirecek. Fatih Caddesi’nin bin 350 metrelik kısmında imar yolu açılması ve sathi kaplama çalışması yapılacak. İş dahilinde 5 bin 100 ton PMT tabaka serimi, 12 dekar alanda iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yol yapılması (soğuk asfalt) ve yol çizgi çizilecek.

BALÇIK’A AŞINMA ASFALT

Bayram sonrası gerçekleşecek üstyapı çalışmaları çerçevesinde Balçık Köyü’nde de imalatlar yapılacak. Daha önce üstyapı çalışmasına başlanan Mustafa Kemal Caddesi’nin bin 400 metrelik kısmında 180 ton binder asfalt serimi, bin 626 ton aşınma asfalt serimi, 450 metreküp beton kaldırım ve yol çizgi çalışmaları gerçekleşecek.

DİĞER KÖYLERDEKİ İMALATLAR

Gebze köylerinde bayram sonrası yoğun bir çalışmaya başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda Ahatlı, Cumaköy, Duraklı, Elbizli Hatipler ve Tepemanayır köylerinde de devam eden ve yeni başlayacak olan birçok üstyapı çalışmasını gerçekleştirecek. Bu köyler de 8 bin 768 metrekare beton kilit parke taşı, 560 metrekare beton prizma parke taşı, 2 bin 581 metre beton bordür ve 297 metre ayırma taşı yerine döşenecek.