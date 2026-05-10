GEBZE TİCARET ODASI, TÜRKİYE–CANADA BUSINESS FORUMU’NDA ÜYELERİNE ULUSLARARASI İŞ BAĞLANTILARI SAĞLADI

Türkiye ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve firma yetkilisi bir araya geldi.



Gerçekleştirilen B2B görüşmelerde; Gebze Ticaret Odası üyelerinin doğru firmalarla eşleştirilmesi, yeni ticari bağlantılar kurması ve uluslararası iş fırsatlarını değerlendirmesi adına program öncesinde ve program süresince destek sağlandı. Üyelerimizin Kanada pazarı başta olmak üzere uluslararası pazarlara erişimini artırmaya yönelik önemli temaslar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen B2B görüşmelerde; Gebze Ticaret Odası üyelerinin doğru firmalarla eşleştirilmesi, yeni ticari bağlantılar kurması ve uluslararası iş fırsatlarını değerlendirmesi adına program öncesinde ve program süresince destek sağlandı. Üyelerimizin Kanada pazarı başta olmak üzere uluslararası pazarlara erişimini artırmaya yönelik önemli temaslar gerçekleştirildi.

Program boyunca; dış ticaret, yatırım, sanayi iş birlikleri ve ihracat odaklı ticari ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, firmalar arasında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Gebze Ticaret Odası olarak; üyelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü şekilde yer alabilmesi adına uluslararası temaslarımızı sürdürmeye, yeni ticaret köprüleri oluşturmaya ve firmalarımızın ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mikdat Aydın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Yücel Yılmazel ve Sayın Sinan Yücel ile Genel Sekreterimiz Av. Arb. Çağrı Solak katılım sağladı.