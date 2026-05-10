GEBZE TİCARET ODASI, TÜRKİYE–CANADA BUSINESS FORUMU’NDA ÜYELERİNE ULUSLARARASI İŞ BAĞLANTILARI SAĞLADI
Gebze Ticaret Odası, kardeş oda Burlington Ticaret Odası ile birlikte MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye–Canada Business Forum and B2B Meetings” programına katılım sağladı.
Gerçekleştirilen B2B görüşmelerde; Gebze Ticaret Odası üyelerinin doğru firmalarla eşleştirilmesi, yeni ticari bağlantılar kurması ve uluslararası iş fırsatlarını değerlendirmesi adına program öncesinde ve program süresince destek sağlandı. Üyelerimizin Kanada pazarı başta olmak üzere uluslararası pazarlara erişimini artırmaya yönelik önemli temaslar gerçekleştirildi.