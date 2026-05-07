Vakıflar Haftası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Belgesel Tadında Kutlandı

Vakıflar Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen anlamlı programa davet edilen Devri Âlem Belgesel Yönetmeni İsmail Kahraman, etkinliği belgesel tadında çekimler ve canlı yayınlarla takip etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

’nün davetiyle,

İKTAV Kültür ve Tarih Araştırmaları Vakfı

kütüphanesi adına programa katılan Kahraman, külliyeden yaptığı yayınlarla vakıf medeniyetinin ruhunu ekranlara taşıdı.



Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakıf kültürünün milletin manevi kimliğinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, son bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin toplu açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, hem Türkiye’de hem gönül coğrafyasında yürütülen restorasyon çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Süleymaniye Külliyesi, Selimiye Camii ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gibi vakıf medeniyetinin simge eserlerine dikkat çekerek, vakıf geleneğinin sadece mimari değil; yardımlaşma, dayanışma ve insan merkezli medeniyet anlayışının da taşıyıcısı olduğunu ifade etti.



İsmail Kahraman ise gerçekleştirdiği canlı yayınlar ve özel çekimlerle, Vakıflar Haftası etkinliklerini “belgesel tadında” kamuoyuna aktardı. Devri Âlem TV ve Gebze Gazetesi platformlarından yapılan yayınlarda, restorasyonu tamamlanan eserler, vakıf kültürü ve külliyedeki program anbean izleyicilerle paylaşıldı.



Etkinlik kapsamında ayrıca, vakıf kültürüne katkılarıyla tanınan Erol Köstek ile yapılan söyleşiler ve hızlı tren yolculuğundan aktarılan notlar da dikkat çekti. Program boyunca vakıf medeniyetinin geçmişten geleceğe uzanan güçlü mirası vurgulanırken, kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekildi.

HABER : EMRE KAHRAMAN