Kırkpınar’ın Ardından Gözler Kandıra’ya Çevrildi

Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri 15 Temmuz’da Başlıyor Türkiye'nin en köklü spor geleneklerinden biri olan yağlı pehlivan güreşlerinin heyecanı, Kırkpın

Kandıra Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Namazgâh Er Meydanı'nda güreşseverlerle buluşacak.

Kandıra’nın en önemli kültürel organizasyonlarından biri haline gelen Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri, ata sporunun asırlık ruhunu yaşatan kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Belediye Hizmet Binası önünden başlayacak kortej, coşkulu bir yürüyüşün ardından Tarihi Namazgâh Er Meydanı'na ulaşacak ve güreş şöleninin açılışı gerçekleştirilecek.

Kandıralı iş insanı Erhan Başaran'ın güreş ağalığını üstlendiği organizasyonda, gün boyu birbirinden çekişmeli güreş müsabakalarının yanı sıra Kandıra'nın yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri de ziyaretçilerle buluşacak.

Binlerce güreşseverin katılımının beklendiği şölen, ata sporunun yaşatılmasına ve Kandıra'nın kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına önemli katkı sağlayacak.

32 Başpehlivan Er Meydanına Çıkacak

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 32 başpehlivan, Tarihi Namazgâh Er Meydanı'nda birincilik yolunda kıyasıya mücadele edecek.

Er meydanında, 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalisti Feyzullah Aktürk ile Üçüncü Seçkin Duman başta olmak üzere, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil Recep Kara, Feyzullah Aktürk, Serdar Yıldırım, Yıldıray Pala, Y.Emre Yaman, Ünal Karaman, Hamza Özkaradeniz, Yıldıray Akın, Osman Özgül, Recep Taslak, Ali İhsan Batmaz, İsmail Koç, Sinan Yıldız, Onur Susuz, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Nedim Gürel, Serhah Elvan, Refik Öner, Tanju Gemici, Faruk Akkoyun, Seçkin Duman, Rıza Yıldırım, Süleyman Aykırı, Kaan Kaya, Semih Turgut, Recep Taslak, Onur Şenel, Arif Akın gibi Türk yağlı güreşinin önemli isimleri yer alacak.

Birbirinden iddialı başpehlivanların mücadele edeceği organizasyonda, güreşseverleri gün boyu büyük bir heyecan bekliyor.

Kültür, Lezzet ve Gelenek Aynı Çatıda Buluşacak

Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri yalnızca sportif mücadelelere değil, Kandıra'nın zengin kültürel mirasının tanıtımına da ev sahipliği yapacak. Etkinlik alanında kurulacak stantlarda Kandıra'nın yöresel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, geleneksel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Başkan Ölmez: "Kültürel Değerlerimizi Yaşatmaya Devam Edeceğiz"

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, organizasyonun ilçe için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni sadece bir spor organizasyonu olarak görmüyoruz. Bu etkinlik, kültürel mirasımızı yaşatan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren önemli bir buluşmadır. Ata sporumuz yağlı güreşi yaşatırken, Kandıra'nın kültürünü, misafirperverliğini ve yöresel değerlerini de tanıtıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve güreşseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum."

Binlerce güreşseverin katılımının beklendiği organizasyonun, hem ata sporunun yaşatılmasına hem de Kandıra'nın kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.