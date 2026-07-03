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Kocaelispor, Makana Baku’yu kadrosuna kattı

Kocaelispor, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Körfez ekibi, son olarak Yunanistan temsilcisi Atromitos’ta forma giyen kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kocaelispor, Makana Baku'yu kadrosuna kattı

03 Temmuz 2026 Cuma 09:54

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor’umuza hoş geldin Makana Baku. Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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