Kocaelispor, Makana Baku’yu kadrosuna kattı

Kocaelispor, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Körfez ekibi, son olarak Yunanistan temsilcisi Atromitos’ta forma giyen kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.